W skrócie Porozumienie Rezydentów OZZL twierdzi, że Centralny Rejestr Umów nie będzie obejmować umów szpitali działających w formie spółek.

Organizacja wskazuje, że umowy szpitali-spółek, także tych z całkowitym udziałem samorządu lub Skarbu Państwa, nie muszą być ujawniane w CRU.

Ministerstwo Zdrowia zaprzecza zarzutom i podaje, że nowe przepisy zapewnią jawność także w przypadku podmiotów będących spółkami.

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"Centralny Rejestr Umów (CRU) miał być symbolem przejrzystości, a na naszych oczach staje się flagowym bublem prawnym, który najgłośniejsze afery po prostu zamiecie pod dywan" - stwierdziło w oświadczeniu Porozumienie Rezydentów, według którego CRU "ma działać dosyć wybiórczo".

"Bo czyje umowy - tak zupełnie przypadkowo! - do tego rejestru nie trafią? Zupełnie niespodziewanie nie znajdą się w nim umowy zawierane m.in. przez Szpital Południowy w Warszawie, Szpitale Pomorskie (dawniej zarządzanych przez Panią Minister Zdrowia Jolantę Sobierańską-Grendę) czy np. Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie (którego dyrektorem była Pani Wiceminister Katarzyna Kęcka). Nie trafią tam też umowy całej masy innych spółek, które od lat stają się politycznym łupem" - zwróciło uwagę Porozumienie Rezydentów.

"Owszem, CRU łaskawie zbierze i ujawni dane od klasycznych szpitali publicznych działających jako SPZOZ (samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej - red.), ale wszystkie umowy szpitali-spółek pozostaną tajemnicą. Tych samych spółek, które - co pokazały nam ostatnie tygodnie - z wielką chęcią zatrudniają znajomych królika na absolutnie nierynkowych warunkach" - dodano.

Porozumienie Rezydentów o CRU. "Absurd czystej wody"

PR OZZL twierdzi, że wprowadzenie Centralnego Rejestru Umów ma "pozorować działania i służyć przede wszystkim przerzucaniu odpowiedzialności za własne afery".

"Dzięki temu genialnemu planowi tworzy się absurd czystej wody: zarobki pielęgniarki, ratownika czy lekarza na kontrakcie w zwykłym szpitalu powiatowym będą publiczną telenowelą dostępną dla każdego sąsiada. W tym samym czasie cywilnoprawne eldorado menedżerów i wybranych medyków w szpitalach-spółkach pozostaną bezpieczne pod grubym dywanem milczenia" - napisano w oświadczeniu.

Porozumienie Rezydentów zwraca uwagę, że art. 9 pkt 14 Ustawy o finansach publicznych wyłącza spółki prawa handlowego z definicji sektora finansów publicznych. "Dotyczy to także podmiotów, w których 100 proc. udziałów należy do samorządu lub Skarbu Państwa. Prawnicy i ekonomiści potwierdzają: w świetle tych przepisów szpitale-spółki legalnie ominą rejestr" - napisano w oświadczeniu.

"Po raz kolejny słyszymy dumne hasła o transparentności, a w rzeczywistości dostajemy system pełen luk prawnych dziwnym trafem zabezpieczających interesy tych, którzy najgłośniej krzyczą o wspomnianej transparentności" - stwierdziło PR OZZL.

Ministerstwo Zdrowia zaprzecza zarzutom Porozumienia Rezydentów

Do wpisu Porozumienia Rezydentów postanowiło odnieść się bezpośrednio Ministerstwo Zdrowia, które zaprzeczyło, że szpitale-spółki miały być wyłączone z Centralnego Rejestru Umów.

"Przygotowaliśmy rozwiązania prawne w zakresie jawności dla wszystkich podmiotów, również będących spółkami" - napisał resort.

Według niego "zmiana przepisów pozwoli publikować informacje o kontraktach i ich finansowaniu oraz o ofertach składanych w konkursach".

Ministerstwo zwraca uwagę, że nowe przepisy pozwolą wszystkim obywatelom sprawdzić na co i w jaki sposób wydawane są środki publiczne przez wszystkie podmioty medyczne, a nie tylko przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SPZOZ).

Centralny Rejestr Umów ma wejść w życie 1 lipca. Jak informuje Ministerstwo Finansów, będzie to "zestawienie wybranych informacji o umowach zawartych przez jednostki tworzące sektor finansów publicznych lub na ich rzecz".

"Publiczny charakter tego rejestru zapewni większą kontrolę społeczną nad wydatkami realizowanymi przez jednostki sektora finansów publicznych, co w konsekwencji przyczyni się do zwiększenia zaufania do sposobu zarządzania środkami publicznymi" - twierdzi MF.





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