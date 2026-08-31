Planował zamach terrorystyczny. Akt oskarżenia przeciwko Mateuszowi W.

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Do Sądu Okręgowego w Koszalinie wpłynął akt oskarżenia przeciwko Mateuszowi W. podejrzanemu o planowanie zamachu terrorystycznego na jednym z jarmarków świątecznych w Polsce. 20-latek został aresztowany w listopadzie ubiegłego roku przez funkcjonariuszy ABW.

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Funkcjonariusz ABW w czarnym mundurze z oznaczeniem ABW, kamizelką taktyczną i radiokomunikacją.
Jest akt oskarżenia przeciwko Mateuszowi W. zatrzymanego w listopadzie ubiegłego roku przez ABWabw.gov.pldomena publiczna

W skrócie

  • Do Sądu Okręgowego w Koszalinie skierowano akt oskarżenia przeciwko Mateuszowi W., który jest podejrzany o planowanie ataku terrorystycznego na jarmarku świątecznym w Polsce.
  • Według prokuratury Mateusz W. zbierał informacje, poszukiwał instrukcji do wytwarzania materiałów wybuchowych oraz dążył do rekrutacji innych osób do organizacji terrorystycznej.
  • Zatrzymania Mateusza W. dokonano 30 listopada ubiegłego roku przez funkcjonariuszy ABW, a od tego czasu przebywa on w areszcie.
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"13 sierpnia 2026 roku prokurator z Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie skierował do Sądu Okręgowego w Koszalinie akt oskarżenia przeciwko Mateuszowi W." - poinformowała w poniedziałek Prokuratura Krajowa.

20-latek został oskarżony "o planowanie masowego zamachu o charakterze terrorystycznym mającego na celu zabójstwo oraz spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wielu osób". Do ataku miało dojść na jednym z jarmarków świątecznych w Polsce.

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Według śledczych mężczyzna miał na celu realizację założeń Państwa Islamskiego. W ramach przygotowań do zamachu "zbierał informacje i nawiązywał kontakty w celu uzyskania dostępu do materiałów i urządzeń wybuchowych, poszukiwał instrukcji dotyczących samodzielnego wytwarzania ładunków wybuchowych, dążył do rekrutacji innych osób do organizacji terrorystycznej oraz starał się pozyskać wsparcie logistyczne i operacyjne niezbędne do realizacji zaplanowanych działań" - przekazała Prokuratura.

Planował zamach terrorystyczny. Jest akt oskarżenia przeciwko Mateuszowi W.

20-letni student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Mateusz W. został zatrzymany 30 listopada ubiegłego roku przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w jednej z miejscowości w województwie łódzkim, gdzie młody mężczyzna mieszkał.

W trakcie zatrzymania służby dokonały również przeszukania jego domu oraz innego pomieszczenia w województwie lubelskim. Znaleziono nośniki danych, a także przedmioty związane z islamem.

Od momentu zatrzymania mężczyzna przebywa w areszcie. Śledztwo w sprawie prowadziła szczecińska delegatura ABW pod nadzorem wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Szczecinie.

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