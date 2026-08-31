W skrócie Do Sądu Okręgowego w Koszalinie skierowano akt oskarżenia przeciwko Mateuszowi W., który jest podejrzany o planowanie ataku terrorystycznego na jarmarku świątecznym w Polsce.

Według prokuratury Mateusz W. zbierał informacje, poszukiwał instrukcji do wytwarzania materiałów wybuchowych oraz dążył do rekrutacji innych osób do organizacji terrorystycznej.

Zatrzymania Mateusza W. dokonano 30 listopada ubiegłego roku przez funkcjonariuszy ABW, a od tego czasu przebywa on w areszcie.

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"13 sierpnia 2026 roku prokurator z Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie skierował do Sądu Okręgowego w Koszalinie akt oskarżenia przeciwko Mateuszowi W." - poinformowała w poniedziałek Prokuratura Krajowa.

20-latek został oskarżony "o planowanie masowego zamachu o charakterze terrorystycznym mającego na celu zabójstwo oraz spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wielu osób". Do ataku miało dojść na jednym z jarmarków świątecznych w Polsce.

Według śledczych mężczyzna miał na celu realizację założeń Państwa Islamskiego. W ramach przygotowań do zamachu "zbierał informacje i nawiązywał kontakty w celu uzyskania dostępu do materiałów i urządzeń wybuchowych, poszukiwał instrukcji dotyczących samodzielnego wytwarzania ładunków wybuchowych, dążył do rekrutacji innych osób do organizacji terrorystycznej oraz starał się pozyskać wsparcie logistyczne i operacyjne niezbędne do realizacji zaplanowanych działań" - przekazała Prokuratura.

Planował zamach terrorystyczny. Jest akt oskarżenia przeciwko Mateuszowi W.

20-letni student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Mateusz W. został zatrzymany 30 listopada ubiegłego roku przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w jednej z miejscowości w województwie łódzkim, gdzie młody mężczyzna mieszkał.

W trakcie zatrzymania służby dokonały również przeszukania jego domu oraz innego pomieszczenia w województwie lubelskim. Znaleziono nośniki danych, a także przedmioty związane z islamem.

Od momentu zatrzymania mężczyzna przebywa w areszcie. Śledztwo w sprawie prowadziła szczecińska delegatura ABW pod nadzorem wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Szczecinie.



