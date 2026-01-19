Plan: Wyjście z koalicji. Do czego dojrzał Szymon Hołownia?
Polska 2050 powinna opuścić koalicję rządzącą, bo w obecnym sojuszu partii nic dobrego nie czeka - do takiego wniosku doszedł Szymon Hołownia, o czym w "Politycznym WF-ie" mówił Marcin Fijołek. W partii nie brakuje zresztą przekonanych, że nawet jeśli uda się ugasić pożar wokół wyborów na lidera ugrupowania, wewnętrzny konflikt rozwinął się na tyle, że rozpad Polski 2050 jest nieunikniony.
Kolejny zwrot akcji po nieudanym przeprowadzeniu wyborów w Polsce 2050. Jak potwierdził Polsat News, startująca na szefową formacji Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zaproponowała swojej rywalce z anulowanej II tury głosowania Paulinie Hennig-Klosce, by obie zostały współprzewodniczącymi partii. Na razie odpowiedzi drugiej strony nie ma, lecz w tle wszystkiego jest wolta Szymona Hołowni.
Choć wcześniej wykluczał, że chce nadal kierować Polską 2050 (w końcu w wyborach udziału nie wziął), teraz wysyła sygnały, że może chcieć pozostać na stanowisku. Skomplikowanej sytuacji wewnątrz ugrupowania przyjrzeli się w nowym odcinku "Politycznego WF-u" Piotr Witwicki i Marcin Fijołek.
Hołownia widzi Polskę 2050 poza koalicją?
Drugi z dziennikarzy usłyszał o "bardzo spiskowej" hipotezie, zgodnie z którą II tura wyborów w Polsce 2050 miała zostać "wysadzona w powietrze" przez Hołownię i jego ludzi, którzy celowo rozesłali linki, aby wywołać sztuczny ruch na stronie umożliwiającej głosowanie - choć kilka innych osób takiemu scenariuszowi zaprzeczyło.
Dlaczego założyciel partii miałby to zrobić? Aby mieć jeszcze szansę utrzymać funkcję jej lidera po tym, jak nie udało się mu zdobyć stanowiska w strukturach ONZ, gdy jednocześnie musiał oddać fotel marszałka Sejmu na rzecz Włodzimierza Czarzastego. - W dziwnym polu, na spalonym, zostały Hennig-Kloska i Pełczyńska-Nałęcz. Co one mają mówić: "Szymon, ale tu już my rządzimy"? Czy: "Tak, wróć i ja w sumie wycofuję się z kandydowania"? - mówił Marcin Fijołek.
Jak ustalił prowadzący "Graffiti" w Polsat News, "główny problem jest taki, że Hołownia chyba dojrzał do tego - albo sytuacja do tego dojrzała - aby wdrożyć plan pod tytułem 'Wyjście z koalicji'". Ustępujący przewodniczący ma bowiem uważać, iż w obecnym sojuszu Polskę 2050 "nic dobrego nie czeka", a półtora roku do wyborów parlamentarnych "można wykorzystać tylko na budowaniu się jako poważna alternatywa".
- W tym myśleniu jest logika, że partia przynajmniej mogłaby pokazać się jako odrębna część, a dzisiaj muszą wszystko żyrować. Miała być "trzecia droga", a wyszła trzecia noga Platformy Obywatelskiej - wskazał w "Politycznym WF-ie" Marcin Fijołek, a Piotr Witwicki uzupełnił, iż Hołowni może chodzić o "razemizację" Polski 2050 - od nazwy opozycyjnego ugrupowania Adriana Zandberga i Aleksandry Owcy, które do Sejmu dostało się ze wspólnych list z rządzącą Lewicą.
Głosy z Polski 2050: Rozpad partii nieunikniony
Jak nadmienił Marcin Fijołek, w klubie Polski 2050 nie ma jednak pełnej zgody na realizację wizji Hołowni - jest w nim podział, o czym świadczyło również głosowanie nad kandydaturą Pełczyńskiej-Nałęcz na wicepremiera. "Za" było wówczas 16 osób, a "przeciw" - 14, co oznacza, że gdyby jedna osoba zmieniła zdanie, byłby remis.
- Niemała część klubu czuje się bardziej częścią koalicji rządowej niż Polski 2050, inna chciałaby wyjść z tej koalicji, szukając jednak swojej tożsamości. Usłyszałem od paru działaczy: "Sorry, to się już nam nie sklei. Może i wybierzemy tego szefa lub szefową, ale rozpad partii jest nieunikniony - za daleko to poszło, nie wytrzymamy już ze sobą" - skwitował prowadzący "Graffiti".