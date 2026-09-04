Dopiero co Donald Tusk przekonywał o swoim pełnym poparciu dla kandydatury Macieja Berka. Podczas Campusu Polska Przyszłości w Olsztynie mówił: - Wiecie, dlaczego mam do niego zaufanie jako kandydata? Bo ja mam dość silny autorytet w rządzie. Nie każdy chętnie się stawia i jakoś tam protestuje. Berek zawsze, kiedy miał problem, czy nasze pomysły są konstytucyjne, przychodził i mówił: "Ze mną takie numery nie przejdą".

Zarzekał się też, że będący jego prawą ręką w rządzie i bliskim współpracownikiem od niemal 30 lat Berek... tak naprawdę jest apolitycznym ekspertem. - On nie ma nic wspólnego z polityką rozumianą tak, jak to zabrzmiało w pana pytaniu - próbował rozwiać wątpliwości jednego z uczestników Campusu Polska szef rządu. - Nie należał do żadnej partii politycznej. W rządzie zajmuje się nie konfrontacją polityczną, tylko pilnowaniem tego, żeby prawo było zgodne z konstytucją - kontynuował Tusk.

Jego słowa i perswazja wewnątrz obozu władzy nie przekonały jednak nawet wszystkich posłów Koalicji 15 Października. Jak dowiedziała się Interia, Berek nie może liczyć na pełne poparcie wszystkich klubów wchodzących w jej skład. Podzielone w kwestii Berka będą Lewica i Polska 2050. Lepiej wygląda sytuacja wśród polityków Centrum, ale i tutaj całkowitego spokoju nie ma. Pełne poparcie dla byłego ministra przed głosowaniem deklarują jedynie Koalicja Obywatelska i PSL.

Koalicja podzielona ws. Berka. W Lewicy i Polsce 2050 są głosy sprzeciwu

- Nie będzie u nas dyscypliny w tej kwestii, jednomyślności w głosowaniu też nie będzie - zdradza nam osoba z władz Lewicy. Kwestia tego, ile osób może nie zagłosować za Berkiem, zmieniała się na przestrzeni tygodnia. Początkowo nasi rozmówcy mówili nawet o podziale pół na pół. Na ostatniej prostej przed głosowaniem wygląda to jednak lepiej dla kandydata do Trybunału Konstytucyjnego. - Przeciwko będzie na pewno kilka osób - słyszymy w klubie Lewicy.

- Ustalenia w klubie mamy takie, że ci, którzy nie będą głosować za Berkiem, wyjmą karty do głosowania - mówi Interii jedna z liderek Lewicy. I dodaje: - W tej sytuacji w sumie nawet pomagamy Berkowi, bo obniżamy kworum przy większości bezwzględnej.

Maciej Berek na posiedzeniu sejmowej komisji Piotr Nowak PAP

Taka postawa mocno irytuje PSL. - Niech Lewica nie hamletyzuje. Nie dajmy się okładać PiS-owi - mówi nam osoba z partyjnych władz. - Trzeba po prostu podjąć męskie decyzje. Nie mamy żadnych złudzeń, że trzeba się bić i powalczyć o praworządność w Polsce, a nie wchodzić w układankę PiS-u i Nawrockiego w tej sprawie - dodaje.

Bardziej nieprzewidywalny niż w Lewicy rozkład poparcia dla Berka jest w klubie Polski 2050. Jeszcze na kilkadziesiąt godzin przed głosowaniem "żółci" zamierzali głosować przeciwko kandydaturze byłego ministra. Argument był prosty: Berek to polityk, a jako polityk nie powinien trafić prosto z rządu do Trybunału Konstytucyjnego, bo nie na to rządzący umawiali się z wyborcami przed wyborami w 2023 roku.

Trzeba po prostu podjąć męskie decyzje. Nie mamy żadnych złudzeń, że trzeba się bić i powalczyć o praworządność w Polsce, a nie wchodzić w układankę PiS-u i Nawrockiego w tej sprawie

Przełomowe miało okazać się wieczorne posiedzenie klubu parlamentarnego 3 września. Z naszych źródeł, znających kulisy tego spotkania, dowiadujemy się, że "Polska 2050 podzieli się w sprawie Berka". W jakich proporcjach? To nie jest wciąż jasne, ale jedno z naszych źródeł w koalicji rządzącej zapewnia: - Mówią, że wszystko policzyli i Berek powinien przejść w Sejmie.

"Tusk nie będzie zachwycony". Kandydatura Berka będzie głosowana do skutku?

Nasi rozmówcy nie ukrywają jednak, że o spokojnym głosowaniu nie będzie tu mowy. Rządzący mają w Sejmie bezpieczną, ale nie przytłaczającą, większość 239 głosów. Zakładając 100 proc. frekwencję, każdy głos z szeregów Koalicji 15 Października będzie się liczyć. Jeśli tuż przed samym głosowaniem - zaplanowane jest na początku bloku głosowań, rozpoczynającego się około godz. 9:00 rano - nie dojdzie do zwrotu akcji, o losie Berka decydować mogą pojedyncze głosy.

To oznacza nerwy do samego końca. Co, jeśli rządzący źle policzyli głosy i kandydatura Berka niespodziewanie upadnie? - Zapewne będziemy głosować to jeszcze raz - nie ukrywa jeden z ważnych polityków koalicji rządzącej. I dodaje: - Dla Tuska to jest zbyt ważna sprawa, żeby miał to odpuścić. Jeśli Berek upadnie, Tusk nie będzie zachwycony. Delikatnie mówiąc.

Jak pisaliśmy 21 sierpnia w Interii, dla szefa rządu przegłosowanie kandydatury Berka jest jednym z absolutnych fundamentów politycznej strategii na nadchodzącą jesień. - Jesienią premier postawi wszystko na Trybunał Konstytucyjny. Plan jest prosty: odbić TK z rąk PiS-u. To w tym celu wysyła tam Berka - zapewniał nas nie tak dawno jeden ze współpracowników szefa rządu.

"Polityczny WF": Dziś minister, a jutro prezes Trybunału? INTERIA.PL



