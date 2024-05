- Od regionu, w którym dominowały kopalnie węgla, przeszliśmy do regionu, w którym organizowane są kongersy klimatyczne, a zajęło to zaledwie 20 lat. Katowice symbolizują transformacyjną siłę Polski - powiedziała Ursula von der Leyen.

Przewodnicząca KE i kandydatka Europejskiej Partii Ludowej na to samo stanowisko podkreśliła, że Polska uczyniła UE "znacznie silniejszą i bardziej kompletną". - To pragnienie wolności i demokracji, pragnienie kształtowania własnej przyszłości tkwi głęboko w narodzie polskim - powiedziała, nawiązując do historii naszego kraju. - Polska powraca - zaznaczyła.