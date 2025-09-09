Plaga sfałszowanych leków na dwie choroby. "Poważne zagrożenie"

W ostatnich miesiącach gwałtownie wzrosła liczba sfałszowanych leków na cukrzycę i chorobę otyłościową - ostrzega Główny Inspektor Farmaceutyczny. Jak podano, sprzedawane są one online na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym GIF przypomina, że w Polsce leki na receptę można kupić wyłącznie stacjonarnie w aptekach.

Główny Inspektor Farmaceutyczny oraz Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ostrzegają w wydanym w poniedziałek komunikacie, że w ostatnich miesiącach gwałtownie wzrosła liczba sfałszowanych leków sprzedawanych online na terenie Unii Europejskiej.

Europejska Agencja Leków (EMA) donosi, że problem dotyczy zwłaszcza preparatów stosowanych jako środki na redukcję masy ciała i cukrzycę, takich jak semaglutyd, liraglutyd czy tirzepatyd. Te substancje to analogi GLP-1, legalnie dostępne wyłącznie na receptę. Powinny być stosowane pod kontrolą lekarza.

    "Kupowanie ich z niepewnego źródła to poważne zagrożenie dla zdrowia - może skutkować brakiem efektów leczenia i postępem choroby oraz poważnymi powikłaniami" - podkreślono.

    Fałszowanie leków, ostrzeżenie GIF. Leki na receptę tylko stacjonarnie

    Sfałszowane leki są oferowane na nielegalnych stronach internetowych lub w mediach społecznościowych. Często nie zawierają deklarowanej substancji czynnej, mogą zawierać szkodliwe zanieczyszczenia i nie są dopuszczone do legalnego obrotu. Takie produkty nie gwarantują spełnienia norm jakości, bezpieczeństwa i skuteczności.

    Nieuczciwi sprzedawcy często podszywają się pod instytucje publiczne wykorzystując logo Europejskiej Agencji Leków lub krajowych urzędów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo lekowe - ostrzega GIF.

      "EMA, Główny Inspektorat Farmaceutyczny, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych ani inne agendy lekowe nigdy nie promują konkretnych leków czy firm farmaceutycznych" - podkreślono w komunikacie.

      GIF przypomina też, że nie można kupić legalnie online leków na receptę.

      Leki na receptę w Polsce. "Odbiór zawsze w aptece stacjonarnej"

      W Polsce działają serwisy internetowe do wyszukiwania leków - także tych na receptę - w legalnie działających aptekach. Również w przypadku portali rezerwacyjnych i aptek internetowych możliwe jest sprawdzenie dostępności leku i jego wstępne zamówienie lub rezerwacja. Jednak odbiór zawsze odbywa się w aptece stacjonarnej, po okazaniu ważnej recepty.

      W aptece internetowej można zamówić z dostawą do domu lub punktu odbioru jedynie leki dostępne bez recepty. Każda legalnie działająca apteka internetowa w Unii Europejskiej, w tym w Polsce, musi posiadać na swojej stronie wspólne unijne logo - podkreślił GIF.

