Spis treści: Płaca minimalna w 2027 roku. Rząd wskazał 4950 zł brutto 4950 zł brutto - ile to netto? Minimalna stawka godzinowa wzrośnie do 32,30 zł Pracownik zyska 98 zł, ale koszt firmy wzrośnie mocniej Wyższa płaca minimalna zmieni również inne należności

Od 1 stycznia 2026 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 4806 zł brutto. W kolejnym roku ma wzrosnąć o 144 zł, czyli o 3 proc. Jednocześnie minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych ma zostać podniesiona z 31,40 do 32,30 zł brutto.

Płaca minimalna w 2027 roku. Rząd wskazał 4950 zł brutto

Planowane stawki na 2027 rok wynoszą:

4950 zł brutto miesięcznie dla pracownika zatrudnionego na pełny etat,

32,30 zł brutto za godzinę w przypadku umów objętych minimalną stawką godzinową,

o 144 zł więcej miesięcznie w porównaniu z płacą minimalną obowiązującą w 2026 roku,

o 90 gr więcej za godzinę w porównaniu ze stawką z 2026 roku.

Rząd szacuje, że zmianę może odczuć około 1,58 mln pracowników. Takie kwoty znajdują się w rządowym projekcie RD325.

Czy 4950 zł płacy minimalnej jest już przesądzone? 4950 zł pozostaje kwotą zapisaną w projekcie rozporządzenia. Rada Ministrów powinna wydać ostateczne rozporządzenie do 15 września.

Procedura nie pozwala jednak ustalić stawki niższej od tej, którą rząd wcześniej przedstawił Radzie Dialogu Społecznego. Oznacza to, że minimalne wynagrodzenie na 2027 rok nie powinno być niższe niż 4950 zł. Teoretycznie mogłoby natomiast zostać ustalone na wyższym poziomie.

4950 zł brutto - ile to netto?

Przy obecnych zasadach rozliczania wynagrodzeń 4950 zł brutto daje około 3703,93 zł na rękę. Wyliczenie dotyczy standardowego przypadku, czyli pracownika:

zatrudnionego na umowie o pracę,

mającego więcej niż 26 lat,

korzystającego z podstawowych kosztów uzyskania przychodu,

mającego złożony formularz PIT-2,

nieuczestniczącego w PPK,

niekorzystającego ze zwolnień podatkowych.

Od kwoty 4950 zł brutto pracodawca potrąciłby około 678,65 zł składek społecznych finansowanych przez pracownika. Składka zdrowotna wyniosłaby około 384,42 zł, natomiast zaliczka na podatek dochodowy około 183 zł.

Na rachunek pracownika trafiłoby zatem około 3703,93 zł.

Kalkulacja zakłada zachowanie obecnej skali podatkowej, czyli stawki 12 proc. do 120 tys. zł podstawy opodatkowania oraz kwoty zmniejszającej podatek wynoszącej 3600 zł rocznie. Ostateczna kwota wypłaty może jednak wyglądać inaczej.

Minimalna stawka godzinowa wzrośnie do 32,30 zł

Planowana minimalna stawka godzinowa dotyczy określonych umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług. Nie jest to jednak odpowiednik godzinowej stawki netto. Dwie osoby otrzymujące 32,30 zł brutto mogą dostać różne wypłaty.

Znaczenie ma między innymi to, czy zleceniobiorca podlega wszystkim ubezpieczeniom społecznym, czy jest studentem, czy korzysta z ulgi podatkowej oraz czy ma inne tytuły do ubezpieczeń.

Nowa stawka nie obejmuje również umów o dzieło. W ich przypadku wynagrodzenie zależy od warunków uzgodnionych pomiędzy stronami, a nie od ustawowej minimalnej stawki godzinowej.

Pracownik zyska 98 zł, ale koszt firmy wzrośnie mocniej

Kwota brutto nie jest pełnym kosztem zatrudnienia. Oprócz wynagrodzenia pracodawca finansuje między innymi część składek emerytalnych i rentowych, składkę wypadkową oraz wpłaty na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Przy standardowych założeniach oraz składce wypadkowej wynoszącej 1,67 proc. całkowity miesięczny koszt zatrudnienia pracownika zarabiającego 4950 zł brutto może wynieść około 5963,77 zł. Dla obecnej płacy minimalnej jest to około 5790,28 zł.

Oznacza to wzrost kosztu firmy o około 173,49 zł miesięcznie na jednego pracownika. Przy dziesięciu osobach otrzymujących płacę minimalną dodatkowy roczny koszt może przekroczyć 20 tys. zł.

Wyższa płaca minimalna zmieni również inne należności

Skutki podwyżki nie kończą się na podstawowym wynagrodzeniu. Od płacy minimalnej zależy między innymi dodatek za pracę w porze nocnej. Za każdą godzinę pracy nocnej pracownikowi przysługuje 20 proc. stawki godzinowej wyliczonej z minimalnego wynagrodzenia. Wysokość dodatku zmienia się w poszczególnych miesiącach, ponieważ zależy od liczby godzin pracy.

Wzrośnie również najniższa podstawa preferencyjnych składek społecznych dla części nowych przedsiębiorców. Obecnie wynosi ona 30 proc. płacy minimalnej. Przy stawce 4950 zł byłoby to 1485 zł, wobec 1441,80 zł w 2026 roku.

Podniesienie płacy minimalnej ma więc dwa oblicza. Pracownik może otrzymać niecałe 100 zł więcej na rękę, ale dla firmy wzrost kosztów będzie wyższy.



