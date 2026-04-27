PKP ogranicza prędkość części pociągów. Decyzja po groźnym incydencie

Marcin Boniecki

Marcin Boniecki

PKP Intercity zdecydowało się na ograniczenie prędkości do 140 km/h pociągów wyposażonych w wagony z zestawami obręczowymi. To efekt groźnego incydentu z pękniętą obręczą koła w pociągu IC "Żeglarz". Decyzja przewoźnika skutkuje dodatkowymi przeglądami technicznymi oraz możliwością opóźnień.

Lokomotywa PKP Intercity prowadzi skład pasażerski na nasypie z widoczną siecią trakcyjną i słupami
Po incydencie na kolei PKP Intecity wprowadza ograniczenie prędkości dla niektórych pociągów

W skrócie

  • Pęknięcie obręczy koła w pociągu IC "Żeglarz" na trasie Łódź Fabryczna - Gdynia Główna spowodowało konieczność ewakuacji około 600 pasażerów i usuwania uszkodzonego składu do godziny 2 w nocy.
  • PKP Intercity ograniczyło prędkość pociągów z wagonami z zestawami obręczowymi do 140 km/h oraz zarządziło szczegółowe przeglądy techniczne tych wagonów.
  • W czasie utrudnień obowiązywało wspólne honorowanie biletów PKP Intercity i Kolei Mazowieckich na odcinku między Warszawą Wschodnią a Działdowem.
Niedzielna awaria pociągu IC "Żeglarz" relacji Łódź Fabryczna - Gdynia Główna odbije się na komforcie podróżnych w najbliższym czasie. PKP Intercity podjęło decyzję o ograniczeniu prędkości składów posiadających wagony z zestawami obręczowymi do 140 km/h.

To bezpośredni skutek niebezpiecznego zdarzenia, do którego doszło w niedzielę około godziny 14:30 na trasie między Iłowem a Działdowem.

W jednym z wagonów 2. klasy pękła wtedy obręcz koła. Dzięki błyskawicznej reakcji obsługi pociągu udało się uniknąć tragedii, która skalą mogłaby przypominać katastrofę w niemieckim Eschede. Przewoźnik zareagował bardzo szybko, organizując skład zastępczy dla około 600 podróżnych, którzy kontynuowali podróż po przesiadce.

Część pociągów PKP Intercity będzie jeździła wolniej

Operacja usuwania uszkodzonego składu była skomplikowana i trwała do godziny 2 w nocy. Najpierw ściągnięto trzy pierwsze wagony, a w nocy, przy użyciu specjalnego wózka podłożonego pod uszkodzone koło, usunięto kolejne cztery wagony.

W czasie trwania utrudnień podróżni mogli korzystać ze wspólnego honorowania biletów PKP Intercity i Kolei Mazowieckich na odcinku między Warszawą Wschodnią a Działdowem.

Teraz pasażerowie muszą liczyć się z ewentualnymi opóźnieniami. PKP Intercity zarządziło szczegółowe przeglądy techniczne wszystkich zestawów obręczowych w swoich wagonach.

Do czasu zakończenia tych kontroli, pociągi z takim wyposażeniem będą jeździć wolniej. Przewoźnik nie poinformował jeszcze dokładnie, jak szeroką skalę opóźnień wywoła ta decyzja, ale ze względów bezpieczeństwa ograniczenie prędkości obowiązuje do odwołania.

