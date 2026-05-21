Spis treści: PKP ma problem. Podróżni skarżą się na drzwi Paulina Matysiak reaguje na kłopoty PKP - zwraca się do ministerstwa

Pociągami z roku na rok podróżuje coraz więcej osób. Liczniejsze trasy, krótszy czas przejazdu i unowocześnienia wprowadzane przez przewoźników sprawiają, że liczby te rosną.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez PKP Intercity, w 2025 roku z ich usług skorzystało 89,2 mln pasażerów. Stanowiło to wynik o 13 proc. lepszy niż w 2024 roku i aż o 31 proc. lepszy niż w 2023 roku. Niemniej jednak polskie koleje mierzą się również z problemami.

Na jeden z nich zwróciła uwagę posłanka Paulina Matysiak, a dotyczy on drzwi, a właściwie tego, że otwierają się w sytuacjach, w których powinny zostać zamknięte, aby zapewnić podróżującym bezpieczeństwo.

PKP ma problem. Podróżni skarżą się na drzwi

Profil "Z Biegiem Szyn" opublikował w serwisie X wpis, z którego wynika, że systemy automatycznego ryglowania drzwi w zmodernizowanych wagonach PKP Intercity mogą działać nieprawidłowo. Według doniesień, drzwi odblokowują się samoczynnie za każdym razem, gdy pociąg się zatrzymuje - również podczas nieplanowanych postojów, chociażby w polach lub pod semaforem.

W dalszej części wpisu wskazano, że problem ten występuje również podczas planowanych postojów na stacjach kolejowych. System automatyki daje możliwość odblokowywania drzwi po obu stronach składu - zarówno od strony peronu, jak i po stronie przeciwnej. Tym samym podróżni zyskują możliwość otwarcia wyjścia prowadzącego bezpośrednio na sąsiednie torowisko, co może prowadzić do skrajnie niebezpiecznych sytuacji.

Na zamieszczonym przez profil "Z Biegiem Szyn" nagraniu widać drzwi pociągu otwierające się w miejscu, gdzie nie ma peronu. Dołączono również dwie fotografie przedstawiające pasażerkę wsiadającą do wagonu przez otwarte drzwi, które znajdowały się poza platformą kolejową.

Paulina Matysiak reaguje na kłopoty PKP - zwraca się do ministerstwa

Na wpis zareagowała posłanka Paulina Matysiak, która w tej sprawie zwróciła się bezpośrednio do podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Piotra Malepszaka.

Polityk podkreśliła, że zaistniała sytuacja wymaga wyjaśnienia oraz wdrożenia rozwiązań gwarantujących bezpieczeństwo podróżnych. Skierowała również do przedstawiciela resortu zapytanie o konkretne działania, jakie zostaną podjęte w celu eliminacji tego problemu.

Rozwiń

Jak zaznaczyła posłanka Paulina Matysiak, kwestia wadliwie działających mechanizmów była już wcześniej przedmiotem ustaleń na szczeblu rządowym. Pojawiły się też deklaracje Piotra Malepszaka z 25 marca, które padły podczas posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury.

Wiceminister informował wówczas, że resort oraz podległe mu podmioty mają świadomość problemów technicznych związanych z drzwiami w wagonach. Zapewnił także, że temat ten był już przez niego osobiście omawiany z prezesem PKP Intercity Januszem Malinowskim oraz prezesem Wawrzyniakiem.





Drony nad Hrubieszowem. Mieszkańcy przerażeni. Wojsko: To ćwiczenia Polsat News