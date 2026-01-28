Spis treści: Twój e-PIT dostępny online przez całą dobę Jakie zeznania będą przygotowane automatycznie? Które PIT-y wymagają działania podatnika? Zwrot podatku - ile trzeba czekać? Dlaczego warto sprawdzić dane przed akceptacją?

Twój e-PIT dostępny online przez całą dobę

Usługa Twój e-PIT działa w trybie 24/7 i można z niej korzystać zarówno na komputerze, jak i na telefonie. Dostęp zapewnia również aplikacja mobilna e-Urzędu Skarbowego, co oznacza, że rozliczenie podatku można przeprowadzić praktycznie w dowolnym miejscu, bez wizyty w urzędzie.

Logowanie do systemu odbywa się za pośrednictwem login.gov.pl. Podatnicy mogą skorzystać m.in. z Profilu Zaufanego, e-Dowodu, bankowości elektronicznej, aplikacji mObywatel lub danych podatkowych. W przypadku aplikacji mobilnej e-US możliwe jest także szybkie uwierzytelnienie przy użyciu PIN-u lub danych biometrycznych.

Jakie zeznania będą przygotowane automatycznie?

W ramach usługi Twój e-PIT administracja skarbowa udostępnia wstępnie uzupełnione formularze na podstawie danych otrzymanych od płatników. Oznacza to, że w systemie znajdą się informacje m.in. o dochodach, zaliczkach na podatek, a także o zastosowanych zwolnieniach.

Automatycznie przygotowane zostaną następujące deklaracje:

PIT-37 - dla osób uzyskujących dochody m.in. z umowy o pracę, zlecenia czy emerytury,

PIT-38 - dotyczący przychodów kapitałowych, np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych.

Jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań, formularze PIT-37 i PIT-38 zostaną automatycznie zaakceptowane z końcem okresu rozliczeniowego, czyli 30 kwietnia. W praktyce oznacza to, że brak reakcji również prowadzi do skutecznego złożenia zeznania.

Które PIT-y wymagają działania podatnika?

Nie wszystkie formularze można pozostawić bez ingerencji.

W przypadku PIT-28, PIT-36 oraz PIT-36L konieczne jest samodzielne uzupełnienie danych oraz zatwierdzenie zeznania. Dotyczy to przede wszystkim przedsiębiorców, osób rozliczających działalność gospodarczą, najem prywatny lub inne źródła dochodów, które nie są w pełni raportowane przez płatników.

Brak zatwierdzenia tych formularzy oznacza, że zeznanie nie zostanie uznane za złożone.

Zwrot podatku - ile trzeba czekać?

Jedną z największych zalet rozliczeń elektronicznych pozostaje czas oczekiwania na zwrot nadpłaty. Ministerstwo Finansów przypomina, że w przypadku złożenia zeznania drogą elektroniczną zwrot podatku następuje do 45 dni.

W praktyce wiele osób otrzymuje pieniądze znacznie szybciej, zwłaszcza gdy deklaracja nie wymaga dodatkowej weryfikacji.

Dla porównania, przy rozliczeniach papierowych termin zwrotu jest dłuższy, co sprawia, że forma elektroniczna pozostaje korzystniejsza.

Dlaczego warto sprawdzić dane przed akceptacją?

Choć zeznania są przygotowywane automatycznie, Ministerstwo Finansów rekomenduje, aby każdy podatnik sprawdził poprawność danych przed zatwierdzeniem. Dotyczy to zwłaszcza ulg podatkowych, odliczeń oraz numeru rachunku bankowego do zwrotu nadpłaty.

System umożliwia także przekazanie 1,5 proc. podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Warto upewnić się, że wskazana OPP jest aktualna lub zmienić ją zgodnie z własną decyzją.

