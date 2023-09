Polityk w swoim przemówieniu odniósł się do strategii obrony kraju w przypadku wojny z Rosją.

- To nie tylko skazanie prawie 10 milionów Polaków na ruską niewolę. Gdyby atak Rosjan nastąpił, to do linii Wisły Polacy byliby skazani na zdarzenia takie jak te, które widzieliśmy w Buczy, Irpieniu, Borodiance i setkach innych miejscowości - przekonywał.