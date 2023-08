PiS zgłosiło kandydatów. Prof. Chwedoruk: Musieli coś zrobić

Prof. Rafał Chwedoruk , politolog z Uniwersytetu Warszawskiego pytany był na antenie Polsat News o to, czy zaskoczyła go zaprezentowana przez partię rządzącą lista. Jak przyznał, nie jest zaskoczony "w najmniejszym stopniu".

Dodał również, że "nikt spoza bardzo wąsko pojętej prawicy i jej otoczenia intelektualnego nie będzie chętny do wejścia do tej komisji". Według Chwedoruka powodem miałby być "oczywisty podtekst polityczny oraz trudność wybronienia istnienia komisji i jej formuły".

W ocenie profesora ze zgłoszenia kandydatów przez partię rządzącą "politycznie niewiele z tego wynika". - Jest to dokładnie to, czego wypadało się spodziewać, kiedy PiS sam siebie niejako postawił pod ścianą z terminem wskazania kandydatów - zaznaczył.

Komisja ds. badania wpływów rosyjskich "orężem w kampanii wyborczej"

Chwedoruk został również zapytany o zasadność powoływania komisji ds. badania wpływów rosyjskich. Jego zdaniem trudno byłoby wybronić istnienie tejże komisji, zarówno pod względem politycznym, jak i prawnym. - Sam pomysł badania wpływów jakiegoś państwa jest absolutnie zaskakujący. Jeśli coś to przypomina z historii, to niechlubny epizod makkartyzmu w USA (...) - mówił.

Prof. Chwedoruk: Niemal wszyscy wszystkim zarzucają prorosyjskie sympatie

- W polskiej polityce antyrosyjska retoryka i to na długo przed atakiem na Ukrainę podległa inflacji. Niemal wszyscy wszystkim zarzucają prorosyjskie sympatie bądź działania na rzecz Federacji Rosyjskiej. To tak naprawdę nie wpływa na sondaże, doszło do swoistego znieczulenia opinii publicznej. Generalnie nie przynosi to raczej splendoru Polsce na zewnątrz - rozwinął.