Podczas poniedziałkowej konferencji politycy PiS wymieniali korzyści dla Polski z wybudowania Centralnego Portu Lotniczego. - Dzięki CPK z Płocka będziemy jechać do Warszawy 45 minut, z Ostrołęki 60 minut. Budowa CPK również skróci połączenie kolejowe z Ciechanowa do 40-45 minut i zwiększy regularność połączeń z Radomia i Siedlec. Ta inwestycja jest niezwykle ważna dla całej Polski, jest bardzo ważna dla naszej stolicy, ale jest również niezwykle ważna dla całego województwa mazowieckiego - wskazywał europoseł PiS Adam Bielan. Reklama

Jak tłumaczył Bielan, inwestycja polepszy również komunikację na terenie reszty województwa. - Rząd premiera Mateusza Morawieckiego przygotował pakiet blisko pół miliarda złotych dla inwestycji lokalnych, usytuowanych na terenie 18 gmin w pięciu powiatach zachodniej części województwa mazowieckiego. To są bardzo ważne inwestycje w zakresie budowy dróg lokalnych, szpitali, szkół, na które mieszkańcy tych powiatów, tych gmin bardzo czekają - dodał.

Polityczny konsensus ws. budowy CPK? "Cuda w polityce"

Z kolei wiceprezes PiS i europoseł Joachim Brudziński podkreślał, że wśród obecnej elity politycznej zapanowała zgoda co do tego, że CPK powinno powstać. -Nasz lider Jarosław Kaczyński powiedział wyraźnie po tych deklaracjach Tuska, po jego cudownym nawróceniu, że tak, jeżeli będą podejmowane realne działania, to Prawo i Sprawiedliwość, jako dzisiaj największa partia opozycyjna, będzie te działania wspierała. Ale ważne jest, żeby ten cud nawrócenia przełożył się na konkrety - zaznaczył.

- Dzisiaj dołączył do tego nawrócenia marszałek Szymon Hołownia. Też przekonał się, że warto budować CPK. Cuda w polskiej polityce, jak się okazuje, się zdarzają. Najpierw bili brawo Holland, obrażali Straż Graniczną, Wojsko Polskie, policję. Dzisiaj są gwarantem naszego bezpieczeństwa. Tak, jak już powiedziałem, cuda się zdarzają - dodał polityk. Reklama

PiS deklaruje poparcie dla rządu ws. CPK. "Nie bójcie się"

O podjęcie bardziej zdecydowanych działań ws. CPK zaapelował też były premier i wiceprezes partii Mateusz Morawiecki. - Nie bójcie się, rządzący, tego projektu! Niech będzie realizowany ponad podziałami. To jest coś niebywale ważnego dla rozwoju Polski. Musimy patrzeć w przyszłość na 10, 20 lat do przodu. Takie projekty powinny być realizowane i jest nasze pełne wsparcie w tym zakresie. Odłóżcie partyjne spory i skupcie się na tym, co najważniejsze - wezwał.

Zdaniem Morawieckiego CPK to "gigantyczna szansa rozwojowa". - Jestem przekonany, że ta inwestycja jest wielkim kołem zamachowym, który doprowadzi, że Polska szybciej dogoni Zachód. Może niektórym zależy, żeby tak nie było? W niemieckiej prasie pojawiają się komunikaty "CPK zagrozi portom niemieckim". Jako były premier mogę powiedzieć, że tak, to jest konkurencja - stwierdził.

Były premier wskazywał, że nie powodu, dla którego Polska nie mogłaby sobie pozwolić na realizacje takiego projektu. - Dlaczego kraje mniejsze od nas rozpoczynają prace lub dyskutują o potrzebie budowy dużych portów lotniczych powiązanych z rozwiązaniami kolejowymi? To Portugalię, Węgry, Rumunię stać na takie projekty? A my nie robimy czegoś, co w przekonaniu wszystkich fachowców doprowadzi do rozwoju Polski - opisywał. Reklama

