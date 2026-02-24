"Poseł Robert Telus został odwieszony w prawach członka partii, po przeprowadzonym wewnętrznym postępowaniu wyjaśniającym, z uwagi na brak jego winy i odpowiedzialności za zaistniałą sytuację" - przekazał rzecznik PiS.

Robert Telus odwieszony. Rzecznik PiS wskazał na premiera

W politycznym komentarzu Bochenek dodał, że "ewidentnie koalicja 13 grudnia chciała swoje zaniechania i rożnego rodzaju niejasne powiązania przerzucić" na człowieka związanego z PiS. "To była kolejna intryga w stylu ludzi (premiera Donalda - red.) Tuska" - stwierdził Bochenek.

Jako pierwsza informacje na temat odwieszenia Telusa podała Wirtualna Polska. Ten sam portal pod koniec października zeszłego roku napisał, że w 2023 r., niedługo przed oddaniem władzy przez PiS Ministerstwo Rolnictwa wydało zgodę na sprzedaż Piotrowi Wielgomasowi - wiceprezesowi firmy Dawtona - działki o powierzchni 160 ha w miejscowości Zabłotnia, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do lotniska CPK (12 grudnia premier Donald Tusk ogłosił, że lotnisko ma się nazywać "Port Polska").

Działka należała wówczas do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Właściciele Dawtony dzierżawili działkę od 2008 r. i bezskutecznie wcześniej ubiegali się o jej wykup. WP przypomniała, że w 2023 r., ale jeszcze przed transakcją, firmę odwiedzał ówczesny minister rolnictwa Robert Telus, a dodatkowo Wody Polskie uznały, że płynący przez działkę ciek jest rowem melioracyjnym, więc może zostać sprzedany razem z ziemią. Ostatecznie transakcja sprzedaży działki Piotrowi Wielgomasowi, opiewająca na 22,8 mln zł, została zawarta 1 grudnia 2023 r.

Sprzedaż działki w miejscowości Zabłotnia. Śledztwo prokuratury

Po publikacji WP przedstawiciele rządu i spółki Centralny Port Komunikacyjny ogłosili, że sprawa jest im znana i że CPK ostrzegała KOWR przed transakcją, że działka jest spółce potrzebna, a potem próbowała odzyskać grunt w drodze negocjacji. Natomiast latem 2025 r. CPK złożyła zawiadomienie do prokuratury.

W dniu ujawnienia całej sprawy prokuratura ogłosiła, że wszczęła śledztwo ws. przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych z KOWR.

Sam ośrodek poinformował, że w sierpniu 2025 r. wystąpił do właściciela o odsprzedaż gruntu, ale bez skutku. Ujawnił też, że umowa nie zawiera postanowień uprawniających do wykonania prawa odkupu.

Tego samego dnia prezes PiS Jarosław Kaczyński zawiesił w prawach członków partii Telusa i jego zastępcę w ministerstwie rolnictwa Rafała Romanowskiego.

Telus stwierdził, że nie wiedział o sprzedaży działki przez KOWR.

Zabłotnia. Umowa odsprzedaży gruntu po cenie nabycia

W listopadzie minister rolnictwa Stefan Krajewski poinformował, że w wyniku kontroli działań wokół działki w Zabłotni do prokuratury trafiły dwa zawiadomienia.

Jedno dotyczyło przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez byłego wiceministra Rafała Romanowskiego, a drugie - "świadomego i konsekwentnego działania ówczesnych władz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, mającego na celu zablokowanie przekazania działek dla CPK".

12 grudnia KOWR podpisał z Piotrem Wielgomasem umowę odsprzedaży działki Skarbowi Państwa po cenie jej nabycia, czyli za 22,76 mln zł.

