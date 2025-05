- Jeżeli dziś słyszymy od Donalda Tuska, że on nie używa służb specjalnych i nie będzie używał służb w kampanii wyborczej, to te ostatnie dni i te ostatnie tygodnie pokazują wyraźnie, że służby specjalne zostały zagonione , by atakować obywatelskiego kandydata na prezydenta obok innych instytucji państwa - powiedział Andrzej Śliwka.

- Właściwe organy, zamiast stać na straży bezpieczeństwa, są zaangażowane w kampanię. Wczoraj Donald Tusk informował kłamliwie, że dochodziło do nieprawidłowości przy ankiecie bezpieczeństwa Karola Nawrockiego. To, co pisał Donald Tusk i Jacek Dobrzyński to kłamstwo - dodawał poseł, w którego ocenie "służby zostały zagonione, żeby atakować obywatelskiego kandydata na prezydenta".