PiS zapowiada projekt ustawy. "Zakaz wjazdu na terytorium Polski"

Politycy PiS proponują ustawę o zakazie wjazdu do Polski dla obywateli krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

"Bezpieczeństwo naszych obywateli jest najważniejsze!" - podkreślono we wpisie.

Błaszczak odniósł się również do decyzji władz w sprawie przywrócenia kontroli na granicy z Niemcami . - Dziś usłyszeliśmy, że od poniedziałku zostanie przywrócona kontrola na granicy z Niemcami. Za późno - z tym kryzysem mamy do czynienia od miesięcy, Niemcy już w październiku wprowadziły kontrolę na granicy z Polską - powiedział.

- Pierwszy element to projekt ustawy o czasowym zakazie wjazdu obywateli państw trzecich na terytorium RP. Taki projekt złożymy dziś do Sejmu - przekazał Błaszczak.

Ustawa o zakazie wjazdu do Polski. "Zostaną wskazane konkretne państwa spoza Europy"

Według słów przewodniczącego KP PiS "projekt zakłada tylko upoważnienie RM (Rady Ministrów - przyp. red.) do wydania rozporządzenia, w którym to zostaną wskazane konkretne państwa spoza Europy, których obywatele dopuszczają się nielegalnego przekroczenia granicy ".

- Dziś Polscy strażnicy graniczni nie mają podstawy prawnej do stosownej reakcji. Po wprowadzeniu tej ustawy będą mogli nie wpuszczać obywateli tych państw na nasze terytorium . Będą mogli się odwoływać, ale z terytorium Niemiec, a nie z terytorium Polski - zaznaczył były szef MON.

Polityk zapowiedział także, że PiS wróci do zbiórki podpisów pod obywatelskim referendum w sprawie odrzucenia paktu migracyjnego. - To on jest źródłem problemów, które nas czekają, jeżeli wejdzie w życie - powiedział.