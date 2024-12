Rafał Bochenek nawiązał do wystąpienia polityków KO, które dotyczyło raportu ws. Karola Nawrockiego. Do dokumentu dotarł Onet, a jego dziennikarze przekazali, iż otrzymali go od przedstawicieli partii Jarosława Kaczyńskiego. Jak uściślono, dokument powstał w ramach ugrupowania, gdy sprawdzano, czy obecny prezes IPN może startować na prezydenta RP.