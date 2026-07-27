PiS z nieoczekiwaną decyzją. Błaszczak ogłosił kandydata na wicemarszałka

W skrócie Mariusz Błaszczak ogłosił, że klub PiS złożył kandydaturę Marcina Ociepy na stanowisko wicemarszałka Sejmu.

Włodzimierz Czarzasty został poinformowany o kandydaturze, a przewodniczący klubu PiS podkreślił kompetencje Ociepy i potrzebę szybkiego głosowania nad tym wnioskiem.

Po rozpadzie PiS i odejściu parlamentarzystów, Czarzasty zapowiedział możliwe nowe zmiany w Sejmie.

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Przewodniczący klubu PiS Mariusz Błaszczak podczas poniedziałkowej rozmowy z mediami zapowiedział, że ugrupowanie zgłosiło Marcina Ociepę jako kandydata na wicemarszałka Sejmu.

- Poinformowałem marszałka Sejmu, że klub PIS złoży wniosek o uzupełnienie prezydium Sejmu o naszego kandydata. Nie, pani marszałek Elżbieta Witek ma pewne problemy natury zdrowotnej. Jest bardzo prawdopodobne, że przez kilka miesięcy będzie wyłączona z aktywności. Naszym kandydatem jest minister Marcin Ociepa - powiedział.

PiS z kandydatem na wicemarszałka. "Kompetentny, dobrze przygotowany"

Błaszczak dodał, że "Włodzimierz Czarzasty przyjął to do wiadomości i teraz wszystko w jego rękach".

- Zależy nam, aby jak najszybciej ten wniosek został poddany pod głosowanie w Sejmie. Przypomnę, że wakat w prezydium Sejmu jest dla Prawa i Sprawiedliwości - dodał były minister obrony narodowej.

Polityk zaznaczył, że decyzja ta wynika z "dotychczasowej aktywności Marcina Ociepy". - Jest w naszym środowisku od lat, jest kompetentny i dlatego wysunęliśmy jego kandydaturę - wyjaśnił.

- Ja z panem ministrem Ociepą współpracowałem przez wiele lat w Ministerstwie Obrony Narodowej. Uważam, że jest to kompetentny, dobrze przygotowany polityk do pełnienia roli wicemarszałka Sejmu - dodał.

Przypomnijmy, że w 2023 roku PiS jako swoją kandydatkę na fotel wicemarszałka Sejmu zgłosił Elżbietę Witek. Kandydatura ta nie uzyskała jednak wystarczającego poparcia wśród posłów.

Jarosław Kaczyński postanowił jednak, że nie ustąpi i zapewniał, że decyzja o poparciu dla Witek jest "absolutnie ostateczna" i "nie będzie innego kandydata".

Rozpad w PiS. Marszałek Czarzasty zapowiedział "nowe zmiany" w Sejmie

Informację o zgłoszeniu kandydatury Ociepy Błaszczak przekazał kilka dni po rozpadzie PiS. W piątek Jarosław Kaczyński poinformował, że około trzydziestu kilku parlamentarzystów zrezygnowało z członkostwa w partii po tym, jak nie podpisali deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną.

Chodziło przede wszystkim o środowisko skupione wokół stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego.

Morawiecki przekonywał wówczas, że do końca zabiegał o utrzymanie jedności obozu. Jednocześnie poinformował, że jego środowisko tworzy 40 posłów, senator oraz trzech europarlamentarzystów.

Na sytuację zareagował między innymi marszałek Włodzimierz Czarzasty, który zapowiedział, że Sejm mogą czekać pewne zmiany. - Pewnie powstanie nowy klub, pewnie będą nowe zmiany w Sejmie. Czekamy, jak to będzie wyglądało - mówił.





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