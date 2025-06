PiS wzywa Tuska do dymisji. Akcja posłów przed ministerstwami

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości rozpoczęli we wtorek akcję "Tusk do dymisji". Jak przekonywali na konferencji prasowej przed Ministerstwem Sprawiedliwości, premier odpowiada za paraliż sądownictwa w kraju. Do serii oświadczeń dochodzi na zaledwie kilkanaście godzin przed głosowaniem wniosku o wotum zaufania dla rządu.