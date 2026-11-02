Więcej informacji wkrótce.

- Razem z panem ministrem Michałem Wójcikiem chcieliśmy przedstawić Państwu dokument, zawiadomienie jakie złożyliśmy do prokuratury okręgowej - poinformował Mariusz Błaszczak podczas konferencji prasowej przed Trybunałem Konstytucyjnym.

- Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez państwa Korwin-Piotrowską, Markiewicza i Berka. Zawiadomienie składamy, tak jak powiedziałem, w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa polegającym na zamachu na konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej - dodał.

Komisja śledcza ws TK. Były premier składa wniosek

Z kolei były premier Mateusz Morawiecki złożył wniosek o powołanie komisji śledczej ws. zamieszania wokół Trybunału Konstytucyjnego.

"SKŁADAMY WNIOSEK O POWOŁANIE KOMISJI ŚLEDCZEJ DS. ZAMACHU NA KONSTYTUCYJNY ORGAN RP (pisownia oryginalna - red.)

"Ludzie Tuska przygotowali i przeprowadzili przy pomocy Policji nielegalne przejęcie Trybunału Konstytucyjnego, osadzając tam uzurpatorkę" - dodał.

Morawiecki zaznaczył, że "czyny mają swoje konsekwencje". "Dopilnujemy, żeby wszyscy winni je ponieśli" - podsumował.

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Spór wokół Trybunału Konstytucyjnego. Orędzie premiera Donalda Tuska

Próba przywrócenia funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego wywołała protesty, nocne wejście prezydenta do gmachu i orędzie premiera, wykluczające kompromis w tej sprawie. Sędzia TK Anna Korwin-Piotrowska zwołała na wtorek Zgromadzenie Ogólne, które ma zapewnić dalsze funkcjonowanie.

Od piątku pracami TK kieruje mająca najdłuższy staż sędziowski Korwin-Piotrowska. Wobec prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego zarządziła ona przerwę w ich czynnościach służbowych.

- Wczoraj Trybunał rozpoczął funkcjonowanie. Zostało wyznaczone Zgromadzenie Ogólne na najbliższy wtorek 3 listopada. Jego przedmiotem będzie przyjęcie planu wydatków i dochodów, co zapewni uchwalenie budżetu i funkcjonowanie TK w 2027 roku. Pracujemy nad taką organizacją, by zapewnić każdemu realny dostęp do TK. Sprawy muszą być załatwiane transparentnie, sprawnie i bezstronnie. Wiem, jak to robić, przez lata zarządzałam sądami - oświadczyła w sobotę Korwin-Piotrowska.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK ma być pierwszym realnym działaniem przywracającym funkcjonowanie instytucji, będącej w kryzysie od ponad 10 lat. Sędziowie mają omówić projekt dochodów i wydatków Trybunału na 2027 r.

Do eskalacji kryzysu wokół Trybunału doszło w piątek po ogłoszeniu na stronie TK przerwy w czynnościach prezesa TK Święczkowskiego i wiceprezesa Sochańskiego. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał jednocześnie, że do Trybunału trafiły prokuratorskie wnioski o uchylenie ich immunitetów, w związku z planem postawienia im zarzutów m.in. manipulacji składami Trybunału.

W tym samym czasie na prowadzonym przez współpracowników Święczkowskiego profilu TK na platformie X pojawiła się informacja: "Nastąpiło bezprawne przejęcie strony internetowej TK; prezesem jest nadal Bogdan Święczkowski, wiceprezesem - Bartłomiej Sochański". "Wszystkie osoby uczestniczące w niniejszych działaniach popełniają przestępstwo zamachu stanu" - dodano.

Informacja nasiliła demonstrację przed siedzibą TK. Najintensywniejsze protesty były w nocy z piątku na sobotę. Dostępu do budynku pilnował kordon policji. Zgromadzony przed TK tłum oraz obecni na miejscu politycy wielokrotnie próbowali siłowo przedostać się na teren instytucji, przecięte zostało zabezpieczenie na furtce w ogrodzeniu.