Karkówki skwierczały na ruszcie, ale dostać je można było dopiero od 14. Kto był głodny wcześniej, mógł skusić się na miniburgery czy ciasteczka. Przygotowano też dmuchane zjeżdżalnie, grę w rzutki, ping-ponga i pamiątkowe koszulki.

Tak wyglądał piątkowy grill u Mateusza Morawieckiego, który wywołał bardzo dużo emocji w PiS. W końcu stał się on symbolicznym początkiem działalności klubu parlamentarnego Rozwój Plus, powstałego po rozłamie w partii. Na imprezie zjawił się Marcin Fijołek, współautor "Politycznego WF-u".

- Wchodzę na tego grilla i - nie przesadzam - pierwszy jego uczestnik, który do mnie podszedł, wziął mnie na stronę i mówi: "Panie Marcinie, a to mięso i ping-pongi to myśli pan, że z tych pieniędzy RARS-u, czy nie?" - opisał dziennikarz w nowym odcinku podcastu Interii.

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PiS wysłało szpiegów na grilla Morawieckiego?

Jak dodał Marcin Fijołek, na wydarzeniu Morawieckiego "było trochę zawodników, podrzucających opowieść niekoniecznie przychylną Rozwojowi Plus".

- Niektórzy uważają, że to byli szpiedzy Nowogrodzkiej, inni - że po prostu kilku agentów "wrogich sił" się kręciło - nadmienił.

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"Polityczny WF": Szpiedzy i SMS-y z PiS. Kulisy słynnego grilla Morawieckiego INTERIA.PL

Pod kątem politycznym najważniejszą częścią grilla były przemówienia byłego premiera oraz dyskusyjne panele. Gdy Morawiecki po raz drugi zaczął przemawiać, około 16:50, nagle kilkadziesiąt osób, stojących wokół sceny, otrzymało SMS-y. - Wysłał je Karol Karski, rzecznik dyscyplinarny PiS - podkreślił Marcin Fijołek.

Jaką dokładnie wiadomość otrzymali politycy Rozwoju Plus, którzy pożegnali się (w praktyce, bo w teorii jeszcze nie) z partią Jarosława Kaczyńskiego? Przytaczamy jej treść.

"Toczy się postępowanie w sprawie Twojego członkostwa w PiS. Jesteś nadal pełnoprawnym członkiem naszego ugrupowania. W związku z tym, jako rzecznik dyscyplinarny PiS, mam pytanie, czy zaprzeczasz informacji, iż jesteś członkiem Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus. Pozdrawiam, Karol Karski".

SMS, jakie otrzymali politycy Rozwoju Plus INTERIA.PL

Morawiecki przeczytał SMS-a, ale nie odpisał

- Część "rozłamowców" odpisała Karskiemu, aby generalnie się nie wygłupiał, bo wszyscy wiemy jak jest. Inni zbagatelizowali tego SMS-a, ale w tle była sprawa, że Nowogrodzka jednak upomina się o swoich członków - uznał Marcin Fijołek w "Politycznym WF-ie".

Z Karskim o sprawie tej wiadomości rozmawiał Piotr Witwicki. Jak stwierdził, rzecznik dyscyplinarny zapewniał go, że "timing" SMS-a był całkowicie przypadkowy.

- (Twierdzi, że nie wiedział, iż - red.) zdarzy się to podczas wystąpienia Morawieckiego. Były dwie wersje wiadomości: zindywidualizowana po imieniu i też generyczna, do grupy tych polityków, których Karski nie zna z imienia - wyjaśnił.

Redaktor naczelny Interii dowiedział się również, że Morawiecki odczytał SMS-a od Karskiego, ale na niego nie odpisał. - No to Karski wstrzelił się idealnie. Zasiał ziarno niepewności w "rozwojowcach", gdy Morawiecki opowiadał, że trzeba iść na swoje - podsumował Marcin Fijołek.



