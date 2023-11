Politycy PiS są wściekli na Pawła Muchę, członka zarządu NBP, który publicznie zaatakował szefa NBP Adama Glapińskiego. - Mucha oficjalnie zarzucił Glapińskiemu naruszenie prawa. Przecież Donald Tusk na tacy dostaje pretekst do postawienia go przed Trybunałem Stanu - mówi nam dobrze zorientowany polityk PiS. Zwłaszcza że partie, które szykują się do przejęcia władzy, mają do tego wystarczającą większość głosów.