- W tym roku przed Polakami jest bardzo ważny wybór. Będziemy dokonywali wyboru między państwem, które reaguje na różnego rodzaju kryzysy albo państwem, gdzie premier szuka guzików z pieniędzmi i jest na wiecznych wakacjach - powiedział Milewski.

Poseł PiS: Nie ustajemy w demaskowaniu największego pozera polskiej polityki

Jak dodawał, PiS nie pozwoli na to, by Tusk jeżdżący po Polsce mijał się z prawdą. - My nie chcemy pozwolić mu na tę jazdę bez trzymanki. Chcemy, aby wybór, którego będą dokonywali Polacy był wyborem opartym na faktach. Dlatego nie ustajemy w demaskowaniu największego pozera polskiej polityki, jakim jest Donald Tusk - przekazał.



Poseł Andruszkiewicz podczas konferencji stwierdził, że Donald Tusk podczas spotkań z Polakami "głównie krytykuje PiS". - Jednocześnie przewodniczący PO zapomina, że za jego rządów polska gospodarka była w bardzo złym stanie - ocenił.

