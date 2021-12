Sytuacja wydaje się być dynamiczna i trudno powiedzieć, czy rzeczywiście dojdzie do spotkania w Warszawie. Wcześniej udało nam się ustalić, że sobotnie rozmowy mają być kolejnym krokiem zacieśniania więzi między prawicowymi formacjami w Europie, które pięć miesięcy temu podpisały wspólną deklarację.

- W sobotę w Warszawie dojdzie do spotkania przedstawicieli wszystkich partii, które jakiś czas temu podpisały wspólne porozumienie. Nie wiem jednak, jaki będzie rezultat tego spotkania - powiedział nam przed południem jeden z polityków PiS.



Przypomnijmy, że 2 lipca prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił, że przywódcy wielu prawicowych formacji w Europie podpisały wspólną deklarację. Mówił wówczas tak: "Dzisiaj w co najmniej kilku stolicach europejskich, o tej samej porze, przywódcy wielu partii - około 10, w tym dwie włoskie - Bracia Włosi pani Meloni, Liga pana Salviniego, w Hiszpanii Vox pana Abascala, we Francji Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen, Fidesz na Węgrzech, w Polsce PiS, ale tych partii jest więcej, podpisują wspólną deklarację".



Węgierskie media o sojuszu

Już wówczas bliższą współpracę tych partii w Europie odebrano jednoznacznie - tworzy się nowa frakcja w Parlamencie Europejskim. W środę węgierskie media podały informację, że w sobotę w Warszawie oficjalnie zostanie ogłoszona nowa formacja. Jak donosi portal 444.hu, porozumienie zostało już ustalone, a w skład nowej frakcji wejdą: Fidesz, PiS, włoska Liga, austriackie FPÖ, francuskie Zjednoczenie Narodowe, niemieckie AFD i hiszpańskie VOX. Nowa frakcja ma liczyć łącznie 113 europarlamentarzystów, a jeśli rzeczywiście doszłoby do porozumienia, stanowiłaby trzecią siłę w Parlamencie Europejskim.



Tych informacji nie potwierdza natomiast inny polityk Prawa i Sprawiedliwości. - Na dziś nie potwierdzam tych rewelacji - uciął w rozmowie z Interią. Kluczowy może być jednak zwrot "na dziś".



Kością niezgody może być postawa Matteo Salviniego. Włoska "La Repubblica" również pisze o sobotnim spotkaniu, ale w innym kontekście. Według gazety do Warszawy miał przyjechać lider Ligi Matteo Salvini, ale odwołał swoją wizytę. Według informacji włoskich dziennikarzy PiS chce budować nową frakcję na bazie Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do których należą Bracia Włosi Giorgii Meloni. Z takim rozwiązaniem nie chce zgodzić się Salvini, który, według gazety, jest rozczarowany postawą PiS i nie przyjedzie do Warszawy. Salvini chciał bowiem budowy nowego tworu, a zdaniem gazety, te ustalenia łamie PiS, które chce pozostać w EKR. "La Repubblica" artykuł zatytułowała "Do widzenia, Warszawo".