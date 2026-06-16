PiS szuka wyborców u Brauna. Szykuje "wielką ofensywę"

Piotr Witwicki
Marcin Fijołek

Piotr Witwicki, Marcin Fijołek

Dzień po dniu zamierzają suflować, kim są ludzie Grzegorza Brauna. Mowa o PiS i kandydacie na premiera Przemysławie Czarnku. Partia widzi sposób, by jej dawni wyborcy, popierający dziś Konfederację Korony Polskiej, znów na nią głosowali. Co więcej, jak słyszymy w "Politycznym WF-ie", PiS chciałoby też uszczknąć coś z sondażowych wyników "tradycyjnej" Konfederacji.

Grzegorz Braun przemawia na konferencji prasowej.
PiS chce odebrać wyborców Grzegorzowi Braunowi. I planuje to zrobić za pomocą wakacyjnej ofensywyArtur BarbarowskiEast News

Ogłaszając propozycje podatkowe, Przemysław Czarnek nie tylko wbija klin w koalicję rządową, różniącą się wewnętrznie, jeśli chodzi o podejście do gospodarki. Kandydat PiS na premiera spogląda też na prawo, ponieważ w badaniach, których wyniki zna jego partia, wyszło, iż na pierwszy ogień zwrócić musi się do wyborców Konfederacji oraz Konfederacji Korony Polskiej.

- W lipcu i sierpniu mają pójść sygnały do wyborców PiS-u zameldowanych u Grzegorza Brauna. Pierwsza historia to bardzo ostry sprzeciw wobec Unii Europejskiej, oparty już nie o dyskusje, tylko konkretne propozycje - mówił Marcin Fijołek w nowym "Politycznym WF-ie".

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Piotr Witwicki
Marcin Fijołek
Piotr Witwicki, Marcin Fijołek

Jak dodał, "tu jednak sztabowcy PiS-u mają zgryz". - Połowa ich elektoratu generalnie chciałaby z UE iść na ostro, nawet flirtując z pojęciem polexitu, lecz druga - równie duża - grupa wyborców widzi, że bez Unii nie da się tego wszystkiego poukładać w dzisiejszym świecie; że gospodarka kwitnie także dzięki temu - wyjaśnił prowadzący "Graffiti" w Polsat News.

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PiS chce się wzmocnić kosztem obu Konfederacji

Z kolei drugi fundament tego przekazu PiS ma dotyczyć rozliczeń obecnej władzy. - Otóż okazuje się, iż z badań im wyszło, że część ich wyborców odeszła do Brauna, bo nie rozliczyli na ostro Donalda Tuska i jego ekipy - nadmienił Marcin Fijołek.

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"Polityczny WF": Nowy plan Czarnka. Czy PiS znajdzie pieniądze? INTERIA.PL

Ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego chciałoby zyskać po dwa punkty procentowe kosztem obu Konfederacji i mając w sondażach 34 proc. wkroczyć w prekampanię na rok przed wyborami do Sejmu i Senatu.

- Pytanie, czy rozliczenia, jakie jest w stanie przeprowadzić państwo prawa są takimi, które oczekują wyborcy Brauna. Wydaje mi się, że rozliczenia w ich mniemaniu widziane są dosłownie, w wymiernym charakterze - zauważył Piotr Witwicki, redaktor naczelny Interii.

"Wielka ofensywa". PiS chce odciągnąć elektorat od Brauna

Marcin Fijołek przekazał natomiast, że ludzie PiS i sam Czarnek "przygotowują wielką ofensywę, która będzie suflować dzień po dniu - zwłaszcza wyborcom Konfederacji Korony Polskiej - kto jest w zapleczu Brauna". - Ostatnio szef sejmowego biura Korony zameldował się w ambasadzie Federacji Rosyjskiej, świętując Dzień Rosji w towarzystwie tamtejszych notabli - przypomniał.

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Piotr Witwicki
Marcin Fijołek
Piotr Witwicki, Marcin Fijołek

Jak wyjaśnił, PiS będzie "do znudzenia karmił tym, jakie podejście mają niektórzy ze spodziewanych list Brauna na temat Biblii czy Jana Pawła II".

- Będzie też o tym, aby wyborcy konserwatywni przestali wierzyć, że partia Brauna to turbokatolicy na sterydach - tylko że są tam dziwne postacie. Czym innym jest krytyka Ukrainy, która staje się już trochę mainstreamowa, a czym innym meldowanie się ludzi Brauna w rosyjskiej ambasadzie za jego zgodą - dodał Marcin Fijołek.

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