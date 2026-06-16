Ogłaszając propozycje podatkowe, Przemysław Czarnek nie tylko wbija klin w koalicję rządową, różniącą się wewnętrznie, jeśli chodzi o podejście do gospodarki. Kandydat PiS na premiera spogląda też na prawo, ponieważ w badaniach, których wyniki zna jego partia, wyszło, iż na pierwszy ogień zwrócić musi się do wyborców Konfederacji oraz Konfederacji Korony Polskiej.

- W lipcu i sierpniu mają pójść sygnały do wyborców PiS-u zameldowanych u Grzegorza Brauna. Pierwsza historia to bardzo ostry sprzeciw wobec Unii Europejskiej, oparty już nie o dyskusje, tylko konkretne propozycje - mówił Marcin Fijołek w nowym "Politycznym WF-ie".

Jak dodał, "tu jednak sztabowcy PiS-u mają zgryz". - Połowa ich elektoratu generalnie chciałaby z UE iść na ostro, nawet flirtując z pojęciem polexitu, lecz druga - równie duża - grupa wyborców widzi, że bez Unii nie da się tego wszystkiego poukładać w dzisiejszym świecie; że gospodarka kwitnie także dzięki temu - wyjaśnił prowadzący "Graffiti" w Polsat News.

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PiS chce się wzmocnić kosztem obu Konfederacji

Z kolei drugi fundament tego przekazu PiS ma dotyczyć rozliczeń obecnej władzy. - Otóż okazuje się, iż z badań im wyszło, że część ich wyborców odeszła do Brauna, bo nie rozliczyli na ostro Donalda Tuska i jego ekipy - nadmienił Marcin Fijołek.

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"Polityczny WF": Nowy plan Czarnka. Czy PiS znajdzie pieniądze? INTERIA.PL

Ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego chciałoby zyskać po dwa punkty procentowe kosztem obu Konfederacji i mając w sondażach 34 proc. wkroczyć w prekampanię na rok przed wyborami do Sejmu i Senatu.

- Pytanie, czy rozliczenia, jakie jest w stanie przeprowadzić państwo prawa są takimi, które oczekują wyborcy Brauna. Wydaje mi się, że rozliczenia w ich mniemaniu widziane są dosłownie, w wymiernym charakterze - zauważył Piotr Witwicki, redaktor naczelny Interii.

"Wielka ofensywa". PiS chce odciągnąć elektorat od Brauna

Marcin Fijołek przekazał natomiast, że ludzie PiS i sam Czarnek "przygotowują wielką ofensywę, która będzie suflować dzień po dniu - zwłaszcza wyborcom Konfederacji Korony Polskiej - kto jest w zapleczu Brauna". - Ostatnio szef sejmowego biura Korony zameldował się w ambasadzie Federacji Rosyjskiej, świętując Dzień Rosji w towarzystwie tamtejszych notabli - przypomniał.

Jak wyjaśnił, PiS będzie "do znudzenia karmił tym, jakie podejście mają niektórzy ze spodziewanych list Brauna na temat Biblii czy Jana Pawła II".

- Będzie też o tym, aby wyborcy konserwatywni przestali wierzyć, że partia Brauna to turbokatolicy na sterydach - tylko że są tam dziwne postacie. Czym innym jest krytyka Ukrainy, która staje się już trochę mainstreamowa, a czym innym meldowanie się ludzi Brauna w rosyjskiej ambasadzie za jego zgodą - dodał Marcin Fijołek.



