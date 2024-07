Portal Dorzeczy.pl postanowił przyjrzeć się kandydaturze Patryka Jakiego i temu, jak głosowaliby Polacy w drugiej turze wyborów, gdyby polityk się do niej zakwalifikował. Zlecony na ten cel sondaż Ipsos skonstruowano w dwóch wariantach : w pierwszym znalazł się Rafał Trzaskowski i Mateusz Morawiecki , w drugim zaś ponownie Rafał Trzaskowski i Patryk Jaki.

Wyniki sondażu. Rośnie poparcie dla Patryka Jakiego

- Z pokorą podchodzę do wszystkich sondaży - zapewnił w rozmowie z "Super Expressem" europoseł PiS Patryk Jaki. - Jestem gotowy do startu, ale nie muszę kandydować. Jestem młody. Mogę poczekać - podkreślił.

PiS szuka kandydata na prezydenta. Patryk Jaki wysuwa się na prowadzenie

Ostateczna decyzja należy do Prawa i Sprawiedliwości oraz prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Z nieoficjalnych informacji wynika, że partia wskazała kilka pożądanych cech idealnego kandydata. Wśród nich znalazł się względnie młody wiek i doświadczenie, a jednocześnie to, by wybrana osoba nie była kojarzona z niepopularnymi decyzjami poprzedniego rządu.