"W przyszłym tygodniu odbędzie się Komitet Polityczny PiS, który podejmie decyzje statutowe zatwierdzające decyzje parlamentarzystów co do członkostwa w PiS. Złożenie oświadczenia jest warunkiem koniecznym członkostwa w naszej formacji politycznej" - przekazał Bochenek za pośrednictwem X.

Rozwiń

"Czas jest do czwartku, do końca dnia. Stowarzyszenie albo partia. Tylko w jedności możemy walczyć o dobrą przyszłość naszej Ojczyzny" - dodał.

Konflikt wewnątrz PiS. Poszło o stowarzyszenie Morawieckiego

Konflikt wewnętrzny w szeregach Prawa i Sprawiedliwości trwa już od kilku tygodni. Chodzi o utworzenie w ramach ugrupowania dwóch stowarzyszeń: "Rozwój Plus" Mateusza Morawieckiego i "Po pierwsze Polska" Jacka Sasina, skupione wokół Przemysława Czarnka.

Więcej informacji wkrótce.

Koalicja z Konfederacją? Ryszard Petru w "Graffiti": Nie ma takiej potrzeby Polsat News