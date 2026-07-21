PiS stawia ultimatum. "Stowarzyszenie albo partia", padła data
"Stowarzyszenie albo partia" - ogłosił rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Jak przekazał, posłowie PiS mają czas do czwartku, do końca dnia, by podjąć decyzję dotyczącą swojego dalszego członkostwa w partii.
"W przyszłym tygodniu odbędzie się Komitet Polityczny PiS, który podejmie decyzje statutowe zatwierdzające decyzje parlamentarzystów co do członkostwa w PiS. Złożenie oświadczenia jest warunkiem koniecznym członkostwa w naszej formacji politycznej" - przekazał Bochenek za pośrednictwem X.
"Czas jest do czwartku, do końca dnia. Stowarzyszenie albo partia. Tylko w jedności możemy walczyć o dobrą przyszłość naszej Ojczyzny" - dodał.
Konflikt wewnątrz PiS. Poszło o stowarzyszenie Morawieckiego
Konflikt wewnętrzny w szeregach Prawa i Sprawiedliwości trwa już od kilku tygodni. Chodzi o utworzenie w ramach ugrupowania dwóch stowarzyszeń: "Rozwój Plus" Mateusza Morawieckiego i "Po pierwsze Polska" Jacka Sasina, skupione wokół Przemysława Czarnka.
Więcej informacji wkrótce.