PiS startuje z Kongresem Młodych. W programie rozmowa z Kaczyńskim

W sobotę w Augustowie rozpocznie się dwudniowy Kongres Młodych, organizowany przez Prawo i Sprawiedliwość we współpracy z formacją Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (ECR). Wydarzenie odbywać się będzie pod hasłem "Młodzi dla Polski Jutra". W sobotnim programie zaplanowano rozmowę z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.

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Jarosław Kaczyński
Prezes PiS Jarosław KaczyńskiJACEK DOMINSKIReporter

W weekend Prawo i Sprawiedliwość wystartuje z Kongresem Młodych, odbywającym się pod hasłem "Młodzi dla Polski Jutra".

Wydarzenia organizuje PiS wraz z formacją z Parlamentu Europejskiego - Europejskimi Konserwatystami i Reformatorami (ECR). Jej liderem jest europoseł PiS Adam Bielan, który zastąpił na tym stanowisku Mateusza Morawieckiego.

Kongres Młodych PiS. W sobotę rozmowa z Jarosławem Kaczyńskim

W ramach kongresu odbywać się będą panele na temat nowoczesnych technologii, AI czy komunikacji w social mediach. Przewidziano również rozmowy z ekspertami.

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W programie są też rozmowy z politykami PiS: Adamem Bielanem czy wiceprezesem partii, europosłem Tobiaszem Bocheńskim, a także z prezesem ugrupowania Jarosławem Kaczyńskim. Tę ostatnią zaplanowano na godz. 18 w sobotę.

Wystąpią również osoby związane z kancelarią Karola Nawrockiego: Tomasz Zdzikot, zastępca przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa i Obronności przy Prezydencie RP czy Jakub Kaczmarski, ekspert Instytutu Sobieskiego oraz członek Rady Nowych Technologii i Cyfryzacji przy Prezydencie RP.

Według organizatorów w niedzielę pojawi się też dedykowany panel dla kobiet prawicy pod hasłem "Kobiety Sukcesu".

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