W weekend Prawo i Sprawiedliwość wystartuje z Kongresem Młodych, odbywającym się pod hasłem "Młodzi dla Polski Jutra".

Wydarzenia organizuje PiS wraz z formacją z Parlamentu Europejskiego - Europejskimi Konserwatystami i Reformatorami (ECR). Jej liderem jest europoseł PiS Adam Bielan, który zastąpił na tym stanowisku Mateusza Morawieckiego.

Kongres Młodych PiS. W sobotę rozmowa z Jarosławem Kaczyńskim

W ramach kongresu odbywać się będą panele na temat nowoczesnych technologii, AI czy komunikacji w social mediach. Przewidziano również rozmowy z ekspertami.

W programie są też rozmowy z politykami PiS: Adamem Bielanem czy wiceprezesem partii, europosłem Tobiaszem Bocheńskim, a także z prezesem ugrupowania Jarosławem Kaczyńskim. Tę ostatnią zaplanowano na godz. 18 w sobotę.

Wystąpią również osoby związane z kancelarią Karola Nawrockiego: Tomasz Zdzikot, zastępca przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa i Obronności przy Prezydencie RP czy Jakub Kaczmarski, ekspert Instytutu Sobieskiego oraz członek Rady Nowych Technologii i Cyfryzacji przy Prezydencie RP.

Według organizatorów w niedzielę pojawi się też dedykowany panel dla kobiet prawicy pod hasłem "Kobiety Sukcesu".



