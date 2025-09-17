W skrócie Politycy PiS złożyli projekt uchwały w Sejmie, żądając zmiany lokalizacji ambasady Rosji.

Jako główny powód podano kwestie osłony kontrwywiadowczej, zwłaszcza w kontekście bliskości ambasady z Ministerstwem Obrony.

Przyczyną inicjatywy są rosnące zagrożenia, m.in. ataki dywersyjne i symboliczny charakter obecnej lokalizacji.

Politycy Prawa i Sprawiedliwość domagają się zmiany lokalizacji ambasady Rosji w Polsce. W tej sprawie jeszcze w środę złożą projekt uchwały w Sejmie.

Mariusz Błaszczak tłumaczył na konferencji prasowej, że do zmiany siedziby powinno dojść z powodu "osłony kontrwywiadowczej".

- Szczególnie MON musi mieć taką osłonę - podkreślił przewodniczący klubu parlamentarnego PiS. Błaszczak zaznaczył, że budynek resortu obrony i ambasadę rosyjską w Warszawie dzieli zaledwie 500 metrów.

Jarosław Kaczyński przypomniał, że ambasada Rosji została ustanowiona w Warszawie przy ulicy Belwederskiej kilkadziesiąt lat temu, w czasach PRL.

- Umiejscowienie miało charakter symboliczny. Przypominam, że wtedy w Belwederze urzędował Bierut, obok było Ministerstwo Obrony - tłumaczył prezes PiS.

- Dziś mamy sytuację, która jest coraz bardziej definiowana. Ostatnim przyczynkiem był atak dronowy. Aktów dywersji na terenie Polski było bardzo wiele, jest ten nieustanny atak na wschodniej granicy. Wszyscy wiemy, kto jest jego inspiratorem i w dużej mierze realizatorem - mówił Kaczyński, wskazując na Rosję.

- Projekt tej uchwały, ona jest bardzo krótka, będzie za chwilę złożony w parlamencie, w Sejmie i mamy nadzieję, że nie znajdzie przeciwników w Sejmie, a jeśli znajdzie, to będą oni nieliczni - zapowiedział lider opozycji.

Na zakończenie dodał, że nastał "stosowny moment, żeby z tą nienormalną sytuacją (umiejscowieniem rosyjskiej ambasady w pobliżu ośrodków polskiej władzy państwowej - red.) skończyć".

