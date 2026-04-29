W skrócie Gen. bryg. Radosław Kujawa zapewnił w Sejmie, że funkcjonariusze ABW nie uczestniczyli w żadnych szkoleniach organizowanych przez Zondacrypto lub osoby działające na jej rzecz.

Podkreślił, że kryptowaluty są traktowane przez ABW jako sfera wykorzystywana przez środowiska przestępcze i obce służby specjalne oraz wskazał na wykorzystanie ich do działań dywersyjnych w Polsce.

Prokuratura Regionalna w Katowicach prowadzi postępowanie karne wobec Zondacrypto dotyczące możliwych oszustw i prania brudnych pieniędzy, a szacowana szkoda wynosi nie mniej niż 350 mln zł.

Zastępca koordynatora służb specjalnych gen. bryg. Radosław Kujawa odpowiadał w środę w Sejmie na pytania posłów PiS w sprawie pojawiających się informacji, że firma Zondacrypto, która według Donalda Tuska ma powiązania rosyjskie, i związane z nią podmioty od 2023 roku prowadziła szkolenia dla funkcjonariuszy ABW, CBŚP, KAS, a także prokuratorów z Prokuratury Krajowej i prokuratur regionalnych.

Oświadczył, że "Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jako jedyna z instytucji podlega ministrowi koordynatorowi. Jej funkcjonariusze nie uczestniczyli w żadnych szkoleniach organizowanych przez Zondacrypto, ani osoby realizujące zadania dla tej instytucji".

Szkolenia Zondacrypto. Gen. Kujawa o kryptowalutach i działaniach ABW

Dopytywany, kto w takim razie szkolił funkcjonariuszy ABW, gen. Kujawa powiedział, że "większość szkolenia odbywa się we własnym zakresie".

- Nie jestem w stanie szczegółowo odpowiedzieć, kto i w jakim zakresie - czy w ramach szkoleń korpusowych, czy specjalistycznych, czy dla jakiegoś departamentu, czy w ramach współpracy z prokuraturą - zajmował się kryptowalutami - tłumaczył zastępca koordynatora służb specjalnych.

Zaznaczył, że "dla nas kryptowaluty przede wszystkim są sferą, w której posługują się środowiska przestępcze i obce służby specjalne".

Zwrócił także uwagę, że "działania dywersyjne realizowane na terytorium Polski były opłacane za pośrednictwem kryptowalut". - Z tego powodu ABW zajmuje się tą sferą - powiedział gen. Kujawa.

Afera Zondacrypto. Prokuratura prowadzi śledztwo, zgłaszają się poszkodowani

Prokuratura Regionalna w Katowicach wszczęła postępowanie karne wobec giełdy kryptowalut Zondacrypto, a chodzi o możliwe oszustwa oraz pranie brudnych pieniędzy.

Prokuratura ta podała, że wysokość szkody w sprawie Zondacrypto obecnie wynosi nie mniej niż 350 mln zł, a zawiadomienia pokrzywdzonych trafiają z terenu całego kraju.

Śledztwo jest prowadzone pod kątem "wprowadzenia w błąd wielu osób, co do możliwości dokonania zakupu oraz przechowywania walut typu fiat oraz kryptowalut w ramach giełdy Zondacrypto i doprowadzenie w ten sposób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem".

