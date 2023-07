PiS rusza z nową akcją. Na turystów w Zakopanem czeka niespodzianka

Zakopane nie jest przypadkiem

Akcja startuje w Zakopanem, które dla polityków Zjednoczonej Prawicy jest symboliczne. Często przypominają bowiem wypowiedź Donalda Tuska na temat finansowania programu 500 plus. A to właśnie w stolicy Tatr ówczesny premier mówił, że "jeśli ktoś w Polsce wie, gdzie te miliardy leżą zakopane, bo w Zakopanem nie, to byłbym najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, gdybym mógł być współautorem takiego projektu". Politycy PiS w sobotę na pewno znów przypomną słowa Tuska.

Kampanijny pojedynek PiS i PO