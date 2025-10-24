W skrócie W piątek startuje konwencja programowa PiS "Myśląc: Polska", która potrwa dwa dni, obejmując 132 panele dyskusyjne z udziałem ponad 600 panelistów.

Wydarzenie ma być początkiem przygotowań do wyborów parlamentarnych w 2027 roku. Podczas niego najpewniej nie dojdzie jeszcze do przedstawienia kandydata na premiera.

Udział w konwencji zapowiedzieli politycy, eksperci oraz przedstawiciele prezydenta, a tematyka paneli obejmie m.in. bezpieczeństwo, konstytucję, Zielony Ład i politykę społeczną.

Podobne konwencje Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało także w 2015 i 2019 r., przed zwycięskimi dla siebie wyborami. W tegorocznym wydarzeniu udział ma wziąć ponad 600 panelistów oraz kilka tysięcy uczestników. Dyskusje dotyczyć będą m.in. kwestii bezpieczeństwa, spraw zagranicznych, wojska i zdrowia.

Katowice. Rusza konwencja programowa PiS

Konwencję PiS otworzy o godzinie 10 sam Jarosław Kaczyński, który jakiś czas temu zapowiedział, że program polityczny na kolejne wybory ma poprowadzić jego partię "ku odsunięciu od władzy Donalda Tuska i przejęciu odpowiedzialności za Polskę".

Tego samego dnia wśród głównych sesji znaleźć będzie można m.in. sesję plenarną nt. wschodniej flanki NATO z udziałem byłego szefa MON Mariusza Błaszczaka, panel poświęcony tworzeniu nowej konstytucji z udziałem byłej prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, sesję nt. wyzwań związanych z Zielonym Ładem czy też tę dotyczącą polityki mieszkaniowej. Piątkowe wydarzenia zakończą się po godzinie 22.

W sobotę natomiast w sesji dot. finansów publicznych udział weźmie były premier Mateusz Morawiecki, a jego poprzedniczka, Beata Szydło, poprowadzi sesję dotycząca polityki społecznej.

Później odbędą się także m.in. dwie sesje poświęcone aspiracjom, zarówno skoncentrowane na nowych technologiach, jak i rozwoju gospodarczym, sesja dotycząca kultury i polityki historycznej, sesja o wymiarze sprawiedliwości czy sesja nt. priorytetów dla ochrony zdrowia.

Konwencję zamknie ponowne wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego, zaplanowane na godzinę 19.

PiS szykuje wyborczą ofensywę. Przygotowania do pisania programu

Jak poinformował przewodniczący rady programowej PiS Piotr Gliński, mało prawdopodobnym jest, aby podczas konwencji doszło do namaszczenia przez prezesa partii na premiera teoretycznego rządu.

- Prezes raczej będzie mówił o logice funkcjonowania programów merytorycznych w polityce, o wiarygodności programowej PiS i o tym, co jest dla Polaków najważniejsze w obecnej sytuacji - dodał Gliński.

Z kolei rzecznik ugrupowania, Rafał Bochenek, podkreślił, że wydarzenie ma być jedynie otwarciem dyskusji programowej na kolejne miesiące. Nieoficjalnie mówi się, że koszt konwencji to 1-1,5 mln zł.

Można spodziewać się, że poza politykami PiS i związanymi z nim ekspertami, na scenie pojawią się także przedstawiciele prezydenta - Zbigniew Bogucki, Marcin Przydacz i Paweł Szefernaker.

Swój udział w konwencji potwierdzili też m.in.: byli ministrowie obrony państw Bałtyckich, przedstawiciele władz litewskich, profesorowie prawa, eksperci medyczni czy dziennikarze. Wydarzenie jest otwarte dla każdego. Nie są konieczne wcześniejsze zapisy.

