W skrócie Jacek Kurski otrzymał zakaz wystąpień medialnych po jego udziale w programie telewizyjnym dotyczącym Mateusza Morawieckiego i członków jego stowarzyszenia.

Sprawa telewizyjnego występu Jacka Kurskiego została skierowana do Komisji Etyki partii Prawo i Sprawiedliwość.

W trakcie programu Kurski krytykował Mateusza Morawieckiego oraz powiązał go z wydarzeniami związanymi z Donaldem Tuskiem i katastrofą smoleńską.

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"Komitet Polityczny PiS zatwierdził listę osób, które nie złożyły w terminie lub złożyły w złej formie wymaganego przez kierownictwo partii oświadczenia o przynależności do Prawa i Sprawiedliwości" - przekazał rzecznik partii Rafał Bochenek.

Rzecznik dodał, że skierowany został wniosek do Rzecznika Dyscyplinarnego PiS celem dopełnienia formalności i wyjaśnienia statusu każdej z tych osób.

Rzecznik zaznaczył, że "sprawa p. Jacka Kurskiego związana z jego telewizyjnym występem została skierowana do partyjnej Komisji Etyki".

Ponadto, jak czytamy, Jacek Kurski otrzymał zakaz wystąpień medialnych.

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Kurski z zakazem wypowiedzi medialnych. Co powiedział polityk?

Chodzi o wystąpienie polityka w weekend w telewizji Republika. Kurski ostro zaatakował tam Mateusza Morawieckiego i członków jego stowarzyszenia.

Interia ustaliła, że ten występ w mediach w ogóle nie był konsultowany z biurem prasowym PiS ani władzami tej formacji. Kurski pojawił się tam więc "na własną rękę".

Słowa, które rzucał w eter, nie spodobały się nie tylko frakcji Morawieckiego, ale też w samym PiS.

Były szef TVP przypomniał epizod z życia Mateusza Morawieckiego, gdy ten należał do rady gospodarczej przy premierze Donaldzie Tusku. Powiązał ten wątek z katastrofą smoleńską. - Nad zwłokami Lecha Kaczyńskiego Tusk ściska z Putinem tymi samymi rękami, którymi miesiąc wcześniej wręczał nominację Morawieckiemu - oskarżał Kurski.

Były szef TVP przekonywał, że Mateusz Morawiecki ma "osobiste kłopoty z prawem, ma osobiste problemy z zarzutami". - Próbuje zrobić wszystko, żeby rozbić Prawo i Sprawiedliwość na zlecenie Donalda Tuska. Tuskowi nie udało się rozwalić PiS zabraniem subwencji, aresztowaniem naszych działaczy, wsadzaniem ich do więzienia, fałszywymi oskarżeniami - wyliczał.

Podobnych oskarżeń w programie było więcej. Kurski zwracał się tymi słowami m.in. do posła Roberta Gontarza, który jest stronnikiem Morawieckiego. Gontarz przypomniał, że Kurski opuścił PiS po katastrofie smoleńskiej. - Pan wtedy dołączył do machiny hejtu, która została zorganizowana, aby obrzydzić wszystkim pana prezesa Kaczyńskiego. Pan wtedy mówił, że tworzona jest sekta smoleńska - dodał.

Reakcja polityków PiS na słowa Kurskiego. "Skala taka, że brakuje słów"

Dyskusja w studiu nie umknęła uwadze politykom PiS. "Skala taka, że brakuje słów. Robert Gontarz, dziękuję" - napisała w mediach społecznościowych Anita Czerwińska.

"Jest tyle nieszczęść, bólu, cierpienia, zła na świecie, i w Polsce... I w związku z tym tyle pracy do zrobienia, i tyle wysiłku do podjęcia, żeby zrozumieć drugiego człowieka, rozróżnić dobro od zła... A widzimy głównie latające w powietrzu cepy i kompletnie nieodpowiedzialne przekazy medialne... Koleżanki i koledzy, a także drogie media, idźcie się pomodlić i nie wracajcie dopóki nie otrzeźwiejecie..." - proponował z kolei Piotr Gliński.

"Od rana odbieram liczne telefony i SMSy od wyborców PiS po butnym, chamskim, agresywnym występie Jacka Kurskiego w telewizji Republika. Są wściekli. Jacek Kurski nie jest parlamentarzystą PiS, nie pełni w naszej partii żadnej funkcji. Nie powinien w taki sposób zabierać głosu. Szkodzi nie tylko Prawu i Sprawiedliwości, ale całej prawej stronie polskiej sceny politycznej" - przyznał Stanisław Karczewski.

"Jestem pewien, że prezes Jarosław Kaczyński, kierownictwo polityczne i klub parlamentarny PiS nie podziela tego pozbawionego rozumu komentarza Jacka Kurskiego wygłoszonego w TV Republika" - napisał na X Jerzy Polaczek.

Wściekłość na postawę Kurskiego jest w PiS powszechna. Politycy partii są oburzeni jego słowami. I to nie tylko frakcja Morawieckiego, ale w zasadzie wszystkie odłamy. Jedno z głównych niedzielnych pytań w PiS brzmiało: kto zaproponował Kurskiemu udział w programie. Okazuje się, że polityk pojawił się w telewizji bez konsultacji z partią.

- Nikomu nie spodobał się ten wywiad. Rozmawia się o jakiejś formie dyscyplinowania Kurskiego, ale to już pewnie decyzja będzie należeć do kierownictwa - słyszymy.





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