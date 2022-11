Polska Premier zwołał w trybie pilnym Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego

Rządowy projekt ustawy skierowany do Komisji Finansów Publicznych zakłada wyłączenie z limitu wydatków środków przeznaczonych na finansowanie sił zbrojnych oraz wsparcie podmiotów prawnych i osób fizycznych dotkniętych kryzysem energetycznym.



PiS przegrywa głosowanie i chce reasumpcji

Na sali obrad nie pojawiło się 14 przedstawicieli partii rządzącej zasiadających w Komisji Finansów Publicznych. W trakcie głosowania nad projektem nowelizacji padł wynik remisowy - 16 posłów było "za", a 16 przeciw. Do tego, aby był on dalej procedowany, niezbędna jest bezwzględna większość. Posłowie PiS, którzy nie zgadzają się z tą interpretacją, zażądali przeprowadzenia reasumpcji, po czym ogłoszono przerwę.

Po zakończeniu przerwy zastępca przewodniczącego komisji, Adam Gawęda z PiS, złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie całego projektu ustawy. Przedstawiciele opozycyjnych klubów parlamentarnych na znak protestu zdecydowali się wyjść z sali.



Opozycja wyszła z sali

- Nie pozostaje nam nic innego niż opuścić to posiedzenie, które stało się kpiną - powiedziała Paulina Hennig-Kloska z Polski 2050.

Za przeprowadzeniem reasumpcji zagłosowało 28 posłów, nikt się nie wstrzymał i nie był przeciw.

Reguła wydatkowa służy ograniczeniu nadmiernego wydawanie pieniędzy przez rząd, co ma zapobiec problemom związanym z rosnącym zadłużeniem państwa.

Rząd chce zwolnić obligacje z podatku bankowego

Projekt nowelizacji zakłada również, że obligacje ustawowo gwarantowane przez Skarb Państwa nie będą objęte podatkiem bankowym. Ma to obniżyć koszty finansowania emisji obligacji na rzecz programów rządowych utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego lub Polskiemu Funduszowi Rozwoju. Rozwiązanie będzie dotyczyć także wartości aktywów, które wynikają z transakcji odkupu (tzw. transakcji repo).

Wcześniej we wtorek Sejm nie przychylił się do wniosku opozycji o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Tym samym projekt został skierowany do prac w Komisji Finansów Publicznych. Zdecydowano też, że komisja ma przedstawić sprawozdanie w terminie umożliwiającym rozpatrzenie projektu na bieżącym posiedzeniu.

Proponowane przepisy dotyczące podatku bankowego miałyby wejść w życie 1 stycznia 2023 roku, natomiast zmiany w zakresie reguły wydatkowej od następnego dnia po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.