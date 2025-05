Prawo i Sprawiedliwość wygrałoby wybory do Sejmu, gdyby odbywały się one w najbliższą niedzielę, z poparciem na poziomie 33,61 proc. Na drugim miejscu, z niewielką stratą do PiS, znalazłaby się Koalicja Obywatelska, na którą zagłosować chciałoby 32,04 proc. ankietowanych. Wynika z sondażu wykonanego na zlecenie "Super Expressu" przez Instytut Badań Pollster.