W sobotę w Krakowie Jarosław Kaczyński ogłosił, że kandydatem na premiera z ramienia Prawa i Sprawiedliwości zostanie Przemysław Czarnek. Były minister edukacji miałby zostać szefem rządu w przypadku zwycięstwa PiS w wyborach w 2027 roku.

"OZE-sroze". Przemysław Czarnek o odnawialnych źródłach energii

Czarnek podczas weekendowego wystąpienia krytykował m.in. odnawialne źródła energii.

- Co musi zrobić silne państwo, stając u boku Karola Nawrockiego? To państwo ma pojechać do Brukseli i powiedzieć, że nie mamy już ETS-u w Polsce - wypowiadamy to. Nie mamy waszego miksu energetycznego, nie mamy żadnego Zielonego Ładu, nie mamy żadnych OZE-sroze. My mamy nasz miks węglowy, bo mamy nasze bogactwa naturalne i wara wam od nich. My mamy nasz węgiel - mówił.

W poniedziałek pytany przez Bogdana Rymanowskiego w Radiu ZET Czarnek przyznał, że sam ma zamontowane na dachu domu panele fotowoltaiczne.

- Fotowoltaikę zamontowałem chyba pięć lat temu, kiedy w naszej gminie był program z dofinansowaniem. Zapłaciłem za to 8 100 złotych, płacąc za energię wówczas jakieś 2-2,5 tys. złotych rocznie. Po zamontowaniu fotowoltaiki płaciłem za energię 1 000-1 200 rocznie - powiedział.

- I tak codziennie myślę o tym, czy na tym dachu mi się ta fotowoltaika nie zapali, co się stanie, jak to się zepsuje. Będę demontował te panele z dachu w pewnej perspektywie dlatego, że one w ogóle nie byłyby potrzebne, gdyby energia bazowała na tym, co mamy - zapowiedział polityk.

Sikorski: U fundamentalistów ideologia zawsze wygrywa z logiką

Słowa polityka PiS o demontażu paneli wywołały szeroką dyskusję w sieci. Głos zabierają przede wszystkim politycy koalicji rządzącej.

"Przecież to irracjonalne. Jeśli już poniósł koszty, to teraz ma czysty przychód. U fundamentalistów ideologia zawsze wygrywa z logiką" - stwierdził szef MSZ Radosław Sikorski.

"Chce płacić za prąd więcej, spoko - jego wybór!" - napisała z kolei posłanka Lewicy Anna-Maria Żukowska.

Europoseł Łukasz Kohut dodał: "Proponuję jeszcze sprzedać niemieckie Volkswageny i przesiąść się do Poloneza".

Europoseł KO Krzysztof Brejza zauważył, że Przemysław Czarnek nie zadeklarował, czy odda dopłatę, którą wziął na zamontowanie paneli.

"Domagajmy się teraz od działaczy i zwolenników PiS, by ściągali panele i oddawali kasę, to samo dotyczy elektryków i dopłat. PiS-owcu, ściągaj panel!" - dodał.

Domański o Czarnku: Prawdziwa twarz PiS-u, czyli antyeuropejska Polsat News Polsat News