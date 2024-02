PiS ostrzega przed "zamachem stanu". Złożyli w Sejmie trzy uchwały

Klub parlamentarny PiS przechodzi do ofensywy. Ostrzeżenie przed "zamachem stanu", troska o los Trybunału Konstytucyjnego oraz potępienie "tortur" stosowanych wobec Mariusza Kamińskiego - m.in. to znalazło się w trzech zaproponowanych projektach uchwał. Przedstawiciele Zjednoczonej Prawicy złożyli je we wtorek w Sejmie. Największa partia opozycyjna alarmuje, że rządząca koalicja próbuje wprowadzić nowy porządek prawny.