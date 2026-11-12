Karol Nawrocki ramię w ramię z Donaldem Tuskiem to obrazek, który po krakowskim zamachu pozostanie z nami na dłużej. Polscy przywódcy oddali w ten sposób hołd tym, którzy zginęli w sobotnim ataku szaleńca.

Ich obecność pod Wawelem była dość niespodziewana. A już na pewno - wspólne uczestnictwo w tym wydarzeniu.

Reakcje w sieci na jednościowe upamiętnienie tragicznego wydarzenia były w zasadzie wyłącznie pozytywne. Wiele osób zastanawiało się, czy taka postawa jest możliwa częściej. Nie tylko w obliczu wielkiej tragedii, ale również na co dzień.

Tusk z Nawrockim ramię w ramię. Reset w relacjach?

Kiedy rozmawiamy z politykami różnych formacji, słyszymy raczej, że nie mają w tej sprawie złudzeń. Kraków należy traktować raczej jako jednostkowy przypadek, a w kolejnych dniach będzie nam towarzyszyć polaryzacyjna wojna.

Dominik Jaśkowiec, poseł Koalicji Obywatelskiej z Krakowa, cieszy się, że najważniejsi przywódcy pojawili się w jego mieście, by uczcić marszem ciszy ofiary zamachu.

- To dla nas, mieszkańców Krakowa, ważny i potrzebny symbol - podkreśla Jaśkowiec.

- Jednak ten gest nie rozwiązuje sprawy zawłaszczania przez prezydenta kompetencji innych organów konstytucyjnych naszego państwa: Sejmu, rządu i organów władzy sądowniczej. To zawłaszczanie jest bezpośrednią przyczyną obecnych napięć politycznych - uważa polityk.

Oczywiście z takimi słowami nie zgadza się człowiek, który jest po drugiej stronie barykady, a więc poseł Andrzej Śliwka z PiS. Już na wstępie polityk zaznacza, że obecność Donalda Tuska na krakowskim marszu to kalkulacja polityczna.

- W Krakowie doszło do ogromnej tragedii. Obecność prezydenta Karola Nawrockiego na marszu ciszy zorganizowanym przez prezydenta Gibałę była wyrazem szacunku dla ofiar, solidarności z ich bliskimi oraz wsparcia dla mieszkańców Krakowa. W przeciwieństwie do Donalda Tuska prezydent Nawrocki jest blisko Polaków i nie kalkuluje politycznie w obliczu ludzkiej tragedii - uważa poseł Śliwka.

Relacje Nowrocki-Tusk. "Zaczyna się skakanie do gardeł"

Przez chwilę nadzieję na długofalową zmianę miał poseł Adam Dziedzic z PSL, który również przyglądał się krakowskiemu marszowi.

- Ale jak życie pokazało już po paru dniach, może się nie udać. Podchodzę do tego bardzo sceptycznie - słyszymy.

- Potrafimy się jednoczyć w chwilach rzeczywistego zagrożenia, olbrzymiej tragedii narodowej. W przededniu Święta Niepodległości mówimy o współpracy, mówimy o poszanowaniu, a jak tylko minie ten czas, to zaczyna się skakanie do gardeł. Niestety - ubolewa nasz rozmówca.

O opinię poprosiliśmy też posłów Krzysztofa Tuduja i Bartłomieja Pejo z Konfederacji, a więc trzeciej siły w sondażach. W przeciwieństwie do poprzednich rozmówców Krzysztof Tuduj nie szuka drugiego dna.

- W Krakowie prezydent i premier zachowali się godnie, wspólnie oddając cześć ofiarom i potępiając zamachowca. Takie było oczekiwanie społeczne i był to ważny gest. Nie było to jednak spotkanie na rozmowy, niczego więc w tym zakresie nie dowodzi - podkreśla polityk.

Bartłomiej Pejo: - Niestety po marszu w Krakowie natychmiast zaczęli wycinać się wzajemnie z kadrów i wrócili do przepychanki. Tak wygląda polityka i to się zapewne nigdy nie zmieni. Panowie powinni jednak ze sobą rozmawiać w sprawach najważniejszych. To skandal, że do dziś nie mamy ambasadorów w tak wielu placówkach, bo rząd nie chce rozmawiać z Pałacem.

Nowe zaproszenie. Tusk powita Nawrockiego w Sopocie?

Na rozmowy być może przyjdzie czas, bo na bezpośrednie spotkanie naciska Tusk. Jak już pisaliśmy w Interii, politycy Prawa i Sprawiedliwości odradzają prezydentowi spotkanie w "cztery oczy", bo ich zdaniem Tusk zastawia na Nawrockiego pułapkę.

Pałac Prezydencki postawił w tej sprawie warunki. Chce, by Tusk najpierw wycofał policję z Trybunału Konstytucyjnego i pozwolił pracować sędziom Święczkowskiemu i Sochańskiemu. Dopiero wówczas prezydent ma być skłonny do spotkania.

Niezrażony tą odmową premier ponowił zaproszenie. Zmienił jednak formułę. Zamiast spotkania w Pałacu Prezydenckim, Donald Tusk zaproponował głowie państwa wizytę w Sopocie. Nawrocki wraz z małżonką miałby się pojawić w prywatnym mieszkaniu Tuska, a przedświąteczne spotkanie miałoby się odbyć w kuchni. Czy prezydent skorzysta z zaproszenia?

- To niestety kolejna cyniczna gra Donalda Tuska, pokazująca, że dla tego człowieka nie ma żadnych świętości. Chce łamać się w listopadzie opłatkiem, a tak naprawdę łamie konstytucję - podkreśla w rozmowie z Interią poseł Śliwka.

- Jeżeli rzeczywiście zależy mu na dialogu i pojednaniu, niech najpierw wycofa policję z Trybunału Konstytucyjnego, umożliwi legalnie wybranym sędziom wykonywanie ich konstytucyjnych obowiązków i odsunie od TK osoby, które bezprawnie uzurpują sobie prawo do orzekania - powtarza żądania Pałacu Prezydenckiego poseł Śliwka.

- Tusk próbuje kreować się na człowieka dialogu i pojednania, podczas gdy jego działania prowadzą do pogłębiania podziałów i konfliktów. To polityczna hipokryzja w najczystszej postaci. Podpalacz udaje strażaka, a złodziej krzyczy: "Łapać złodzieja!" - dodaje Śliwka.

Co do zamiarów zaproszenia wystosowanego przez Tuska wątpliwości nie mają również politycy Konfederacji. Mówiąc delikatnie, nie wierzą w dobre intencje szefa rządu.

- Zaproszenie jest cyniczne. Obejmuje ważną dla Polaków symbolikę, a jednocześnie jest wystosowywane krótko po nadużyciu służb do siłowego przejęcia TK. Świadomość jak bardzo to obecnej koalicji zaszkodziło spowodowała chęć łagodzenia sporu, ale bez żadnej skruchy i żadnego kroku wstecz. Zaproszenie jest nieszczere. Prezydent bez wątpienia nie powinien go przyjąć - przekonuje poseł Tuduj.

- Zaproszenie do Sopotu to kolejna zagrywka medialna i temat zastępczy. Jeśli Tusk faktycznie ma wolę pojednania, powinien pokazać ją wycofaniem policji z TK. Inaczej jasne jest, że to wyłącznie spektakl - ocenia z kolei Pejo.

Kto nie chce spotkania Tuska z Nawrockim?

Inaczej na sprawę patrzą politycy koalicji rządzącej. Uważają, że ponowna próba zorganizowania spotkania przez szefa rządu jest gestem, którego prezydent nie powinien ignorować.

- Przede wszystkim "wzniesienie się ponad podziały" powinno być długofalowe. Incydentalność nie powinna być normą. Szczególnie powinno dotyczyć to prezydenta, którego rolą jest godzenie, a nie dzielenie - mówi Interii posłanka KO Joanna Kluzik-Rostkowska.

- Skoro premier występuje do prezydenta z zaproszeniem, to oczywiście to zaproszenie powinno zostać przyjęte - dodaje.

Poseł Dominik Jaśkowiec raz jeszcze podkreśla, że rozmowy są potrzebne, ale każdy musi znać swoje miejsce.

- Prezydent musi zrozumieć i szanować swoją rolę w konstytucyjnym ustroju Rzeczypospolitej - przekonuje polityk.

Czy więc do spotkania w ogóle dojdzie? Na dziś politycy są sceptyczni, choć jednocześnie uważają, że normalne rozmowy między dwoma najważniejszymi ośrodkami władzy w Polsce nikomu by nie zaszkodziły.

- Prezydent Nawrocki stawia takie warunki brzegowe, które są trudne lub niemożliwe do realizacji. Widać też po urzędnikach z Kancelarii Prezydenta, że nawet jeśli prezydent Karol Nawrocki byłby skłonny do takiego spotkania, oni mu to będą wybijać z głowy - uważa poseł Adam Dziedzic.

- Taka rozmowa byłaby potrzebna. Nie ma lepszej rozmowy niż rozmowa w cztery oczy, gdzie panowie mogą sobie wyjaśnić wiele aspektów dotyczących polityki, przede wszystkim wewnętrznej. Uważam jednak, że w tej opcji nie przyjmie zaproszenia prezydent Nawrocki. Szkoda - konkluduje poseł Dziedzic.

Łukasz Szpyrka



