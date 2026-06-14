PiS odsłania karty. Pierwsze punkty "planu Czarnka" ujawnione

W skrócie Prawo i Sprawiedliwość ujawniło trzy pierwsze propozycje programowe, które mają zostać rozwinięte w ramach 21-punktowego planu zapowiadanego przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku.

Wśród zaprezentowanych propozycji znalazło się wyjście Polski z systemu ETS, zwolnienie seniorów z podatków i składek przy dochodach do 2500 zł miesięcznie oraz podniesienie drugiego progu podatkowego do 180 tysięcy zł rocznie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

- Przemysław Czarnek ma doprowadzić do tego, że po raz kolejny dotrzymamy słowa. To pierwsze z cyklu spotkań, na których pojawią się kolejne propozycje programowe - zapowiedział w niedzielę w Kaliszu prezes PiS Jarosław Kaczyński.

- Podejmujemy wielki wysiłek, by wygrać te wybory i by ci ludzie, którzy służą obcym interesom, zostali odsunięci od władzy, by powstał dobry, polski rząd - wskazał lider Zjednoczonej Prawicy, zastrzegając, że "spotkanie w Kaliszu nie jest jeszcze kampanią wyborczą".

W trakcie spotkania wyborczego PiS zaprezentowało także pierwsze propozycje programowe kandydata na premiera tej partii Przemysława Czarnka.

Jak zapowiedziano, chodzi o:

podniesienie drugiego progu podatkowego do 180 tysięcy zł rocznie (przy wspólnym rozliczeniu drugi próg podatkowy);

Srebrna Praca (pierwsze 2500 zł miesięcznego przychodu z pracy seniora jest zwolnione z podatków i składek);

wyjście Z ETS (cena energii elektrycznej w Polsce spadnie nawet o 50 proc.) - zapowiada PiS.

Rozwiń

"Plan Czarnka". Punt pierwszy: Wychodzimy z ETS

W swoim wystąpieniu Przemysław Czarnek przekonywał, że Prawo i Sprawiedliwość konsekwentnie realizowało swoje wcześniejsze obietnice wyborcze, a nawet wykraczało poza ich zakres.

W jego ocenie partia ta jako jedyna przedstawia spójny plan wyjścia z problemów, które opisuje jako "kryzys gospodarczy i społeczny", obejmujący m.in. zadłużenie, sytuację w ochronie zdrowia, koszty energii czy poziom życia rodzin.

Były minister resortu edukacji zapowiedział przygotowanie programu obejmującego 21 punktów, określanego jako "plan Czarnka", który ma być powiązany z wcześniej ogłoszonym "Planem 21" Karola Nawrockiego. Jednym z jego elementów ma być - jak podkreślił - odejście Polski od systemu ETS.

- My po prostu wychodzimy z ETS-u, dla ludzi, dla Polaków, dla Europejczyków - oznajmił Przemysław Czarnek, dodając, że "ETS to największe oszustwo, jakiemu zostali poddani Polacy".

- Stop nakazom ideologicznym z Brukseli. Wychodzimy z ETS-u i zapraszamy inne państwa - oświadczył.

Kalisz. PiS zdradził pierwsze punkty "planu Czarnka"

Drugim punktem "planu Czarnka" jest propozycja skierowana do emerytów nazwana: "srebrną pracą". Jak wyjaśnił polityk, coraz więcej seniorów chce dorabiać, jednak - jego zdaniem - obecne przepisy podatkowe i składkowe to utrudniają.

- Niestety, starzejemy się. Wielu emerytów chce podejmować dodatkową pracę, ale przepisy stoją temu na przeszkodzie - mówił w Kaliszu kandydat PiS na premiera.

Dlatego Czarnek zaproponował, aby wynagrodzenia emerytów do poziomu 2,5 tys. zł netto były zwolnione zarówno z podatku PIT, jak i ze składek emerytalnych oraz rentowych.

Kolejnym elementem zaprezentowanego planu jest zmiana dotycząca systemu podatkowego. Czarnek zapowiedział podniesienie drugiego progu podatkowego z obecnych 120 tys. zł do 180 tys. zł. Miałoby to wejść w życie od 1 stycznia 2028 roku.

Według niego takie rozwiązania mają stanowić część szerszego programu gospodarczego, który - jak podkreśla PiS - ma poprawić sytuację finansową obywateli i dostosować system podatkowy do zmian demograficznych oraz rynku pracy.





"Wydarzenia": Jubileuszowa Parada Równości przeszła przez Warszawę. Polsat News