Prawo i Sprawiedliwość (21,1 proc.) odrabia stratę do Koalicji Obywatelskiej (29,2 proc.), ale to ugrupowanie Donalda Tuska nadal zajmuje pierwsze miejsce na podium - wynika z sondażu CBOS. Gorzej radzą sobie jednak koalicjanci rządzących - według badania żadne z tych ugrupowań nie weszłoby do Sejmu.

Jarosław Kaczyński i Donald Tusk na sali plenarnej Sejmu, w tle posłowie oraz flagi Polski i UE.
Sondaż CBOS: KO na prowadzeniu, PiS odrabia starty (na zdjęciu: Jarosław Kaczyński, Donald Tusk)Jacek Szydlowski / Forum | Andrzej Iwanczuk | Marysia ZawadaReporter

  • Według sondażu CBOS ponad 75 proc. Polaków wzięłoby udział w wyborach parlamentarnych, gdyby te odbyły się w marcu. Liderem pozostaje Koalicja Obywatelska.
  • W Sejmie nie znalazłyby się partie współtworzące obecną koalicję rządzącą wraz z KO.
  • PiS odnotował wzrost notowań, PSL zwiększyło poparcie kosztem Polski 2050, a największy spadek poparcia dotyczy Konfederacji Wolność i Niepodległość.
Według CBOS, gdyby wybory parlamentarne odbywały się w połowie marca, wzięłoby w nich udział 75,2 proc. uprawnionych do głosowania.

Na największe poparcie mogłaby liczyć Koalicja Obywatelska, która otrzymałaby 29,2 proc. głosów. Jak zauważa CBOS, to wynik bardzo podobny do badania z końca lutego, w którym KO zyskała poparcie 29,6 proc. Z kolei na drugim miejscu znalazłoby się PiS z poparciem 21,1 proc. (18,3 proc. w lutym).

Sondaż CBOS. Razem, Nowa Lewica, PSL i Polska 2050 poza Sejmem

Trzecie miejsce zajęłaby Konfederacja z poparciem 11,1 proc. (13,4 proc. w lutym). Na czwartym miejscu znalazła się Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z poparciem 11,0 proc. (9,9 proc. w lutym).

Pozostałe partie nie przekroczyłyby progu 5-procentowego progu wyborczego. Na Partię Razem chciało głosować 3,8 proc. (3,7 w lutym) badanych, na Nową Lewicę - 3,5 proc. (4,6 w badaniu w lutym).

    PSL mógłby natomiast liczyć na 3,2 proc. (to wzrost z 1,7 proc. w stosunku do lutego). Polska 2050 Szymona Hołowni otrzymała poparcie 0,7 proc. (0,1 proc. w lutym).

    Ponadto 0,7 proc. badanych wskazało inne ugrupowanie, a 12,5 proc. udzieliło odpowiedzi "trudno powiedzieć". Dodajmy, że 3,1 proc. badanych odmówiło jakiejkolwiek odpowiedzi.

    CBOS przedstawił też wyniki sondażu po imputacji, czyli bez uwzględniania odpowiedzi "trudno powiedzieć" i odmów odpowiedzi. W tym wariancie KO mogłaby liczyć na 35,2 proc. poparcia, PiS na 25,5 proc., Konfederacja - 13,4 proc., a partia Grzegorza Brauna - 11,7 proc. Razem miałoby wynik 3,9 proc., Nowa Lewica - 4 proc., PSL - 3,7 proc., a Polska 2050 - 1,2 proc. Na inne partie zagłosowałoby natomiast łącznie 1,3 proc. respondentów.

    PiS poprawiło swoje notowania, a PSL zyskuje na problemach w Polsce 2050

    Jak podkreśla CBOS, marcowy sondaż nie zmienia istotnie obrazu sceny politycznej w Polsce.

    "Warto jednak podkreślić kilka interesujących kwestii. W stosunku do lutego obserwujemy wzrost notowań PiS, które są zbliżone do poziomu z końca ubiegłego roku. Może być to efektem zwiększonej aktywności tej partii na scenie politycznej w ostatnim czasie, zwłaszcza niedawnej konwencji, na której oficjalnie ogłoszono Przemysława Czarnka kandydatem na premiera" - czytamy w raporcie CBOS.

    "Wydaje się, że na problemach Polski 2050 Szymona Hołowni zyskuje Polskie Stronnictwo Ludowe, które również zwiększyło nieco swoje notowania. Największy spadek poparcia w pierwszej połowie marca dotyczy natomiast Konfederacji Wolność i Niepodległość" - dodano.

    CBOS poinformowało, że badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI - 80 proc. wywiadów) oraz wywiadów internetowych (CAWI - 20 proc. wywiadów) w okresie 9-11 marca na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski.

