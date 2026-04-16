PiS odpowiada na ruch Morawieckiego. Tworzy "radę ekspercką"

W skrócie Prezydium Komitetu Politycznego PiS zdecydowało o powołaniu rady eksperckiej i zwróciło uwagę na zakaz udziału członków PiS w innych organizacjach politycznych, zwłaszcza tych o sprzecznych interesach.

Mateusz Morawiecki założył stowarzyszenie Rozwój Plus, a według informacji do nowego podmiotu dołączyło 38 polityków związanych z PiS.

Michał Dworczyk stwierdził, że stowarzyszenie mimo wszystko zostanie powołane.

Podczas konferencji prasowej rzecznik PiS Rafał Bochenek odczytał dokument z decyzją Prezydium Komitetu Politycznego podjętą podczas posiedzenia. - Prezydium (...) zwraca uwagę członkom PiS na obowiązywanie art. 6 ust. 1 p. 3 Statutu Prawa i Sprawiedliwości. Jest to artykuł, który zakazuje udziału członkom PiS w innych organizacjach politycznych, zwłaszcza tych, których interesy są sprzeczne z funkcjonowaniem naszej formacji politycznej - cytował.

W dokumencie wskazano też na powołanie rady eksperckiej, "w której będą mogli działać wszyscy, którzy chcą się włączyć w przygotowania programowe i wszelkie inne inicjatywy, a szczególnie te, które są realizowane w związku z perspektywą przyszłorocznych wyborów parlamentarnych".

- Ta działalność prowadzona przez członków Prawa i Sprawiedliwości w ramach tego stowarzyszenia (Rozwój Plus) jest działalnością sprzeczną z ze statutem Prawa i Sprawiedliwości, a to rodzi określone konsekwencje dyscyplinarne - mówił Bochenek.

Jak wskazał, partia wychodzi z ofertą do członków, którzy "być może po pewnej refleksji zrezygnują z udziału w stowarzyszeniu".

Pytany o reakcję Mateusza Morawieckiego, rzecznik PiS nie chciał odpowiedzieć. - Nie chciałbym się odnosić do szczegółów całej narady - stwierdził. Dodał jednak, że były premier wyraził swoje zdanie.

- Pan premier Mateusz Morawiecki przedstawił swoje racje. Była szeroka dyskusja również na Prezydium Komitetu Politycznego w tej sprawie, czego efektem jest ta decyzja. W związku z tym widocznie te argumenty, które padły, nie były przekonywujące - wskazał Bochenek.

Rzecznik PiS poinformował, że decyzja nie była poddawana pod głosowanie, ponieważ nikt nie zgłosił sprzeciwu. - W związku z tym pan premier Jarosław Kaczyński nie zarządził takiego głosowania, bo nie było tutaj potrzeby, zgodnie z procedurami - powiedział.

Do decyzji PiS zdążył już się ustosunkować sam zainteresowany. Na antenie TV Republika Mateusz Morawiecki. Jak przekonywał, podchodzi do sprawy "ze spokojem". - Rada ekspercka to musiał być jakiś pomysł już jak wyszedłem, ale brzmi na pewno dobrze, wszystkie rady eksperckie wspieram i jak najbardziej warto je powoływać - mówił.

Morawiecki wskazał, że jeśli stowarzyszenia miałyby być w partii likwidowane, "musiałoby to być naprawdę bardzo szeroko zastosowane z mocą wsteczną wobec wszystkich stowarzyszeń, które istnieją od wielu, wielu lat". Jako przykład podał Solidarną Polskę, której posłowie - według słów byłego premiera - są wprawdzie w PiS, ale nie zrezygnowali z tworzenia swojego stowarzyszenia.

Czy Morawiecki zechce zatem dołączyć do rady eksperckiej powołanej przez PiS? - Zobaczę, jakie będą tutaj propozycje kierunkowe, programowe, czym miałaby się zajmować - tłumaczył.

O tworzeniu nowego środowiska politycznego przez byłego szefa rządu z ramienia PiS spekulowano od dawna - informowali o tym m.in. Piotr Witwicki i Marcin Fijołek w programie "Polityczny WF" na początku kwietnia. Wirtualna Polska w środę potwierdziła, że główny zainteresowany założył stowarzyszenie Rozwój Plus.

Mimo chłodnego przyjęcia pomysłu Mateusza Morawieckiego przez największą partię opozycyjną, której były premier jest jednym z wiceprezesów, Michał Dworczyk zapewnił, że decyzja została już podjęta.

- Nie zrezygnujemy z powołania stowarzyszenia. A sugestie, by to zrobić, wynikają być może z nadmiarowych obaw niektórych kolegów z partii. Obaw niezrozumiałych. Uważam, że wszyscy powinniśmy skupić się na pracy programowej, a nie na takich dyskusjach - uciął spekulacje sekretarz zarządu stowarzyszenia w wywiadzie dla Wirtualnej Polski.

