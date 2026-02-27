W skrócie Nowy sondaż partyjny CBOS pokazuje przewagę Koalicji Obywatelskiej nad Prawem i Sprawiedliwością.

Do Sejmu weszłyby cztery lub pięć ugrupowań politycznych w zależności od wariantu uwzględniania niezdecydowanych.

Prawo i Sprawiedliwość uzyskało najniższy wynik od dawna, spadając poniżej 20 proc. poparcia w jednym z wariantów.

Nowy sondaż partyjny pokazuje, że do przyszłego Sejmu dostałyby się cztery partie, a jedna balansuje na granicy progu wyborczego.

Centrum Badania Opinii Społecznej przedstawiło dwa warianty wyników. Pierwszy bierze pod uwagę grupę niezdecydowanych, których jest 15,1 proc.

Ponad 11 pkt proc. przewagi KO nad PiS. Nowy sondaż partyjny

W tym wariancie pierwsze miejsce zajęła Koalicja Obywatelska (29,6 proc.), a drugie Prawo i Sprawiedliwość (18,3 proc.). Poparcie dla partii Jarosława Kaczyńskiego po raz pierwszy od dawna spadło poniżej 20 proc.

Podium uzupełniła Konfederacja (13,4 proc. wskazań). Do Sejmu weszliby również przedstawiciele Konfederacji Korony Polskiej (wynik 9,9 proc.).

Pod progiem wyborczym znalazła sięNowa Lewica (4,6 proc.), Razem (3,7 proc.), Polska 2050 (2 proc.) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe (1,7 proc.). Na inną partię oddałoby głos 0,1 proc. ankietowanych.

W drugim wariancie, czyli bez respondentów wahających się oraz odmawiających odpowiedzi, klasyfikacja sondażu CBOS wygląda podobnie.

Sondaż CBOS. Jedna partia balansuje na granicy progu wyborczego

Koalicja Obywatelska zajęła pierwsze miejsce z rezultatem 32,9 proc. Drugie miejsce z wynikiem 25,6 proc. utrzymało PiS.

16 proc. i trzecie miejsce przypadło Konfederacji. Partia Grzegorza Brauna może liczyć na 11,9 proc. wskazań, a Nowa Lewica na 5,4 proc. W tym wariancie do Sejmu weszłoby pięć ugrupowań.

Pod progiem wyborczym znalazły się: Razem (4 proc.), PSL (1,7 proc.), Polska 2050 (1,3 proc.). 0,3 proc. badanych oddałoby głos na inną partię.

Badanie "Aktualności" (24) zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI - 80 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI - 20 proc.) w okresie 23-26 lutego 2026 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000). Do danych dotyczących udziału w wyborach i preferencji partyjnych zastosowano wagę wyborczą.

