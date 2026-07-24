W skrócie Piotr Müller wskazał Jacka Sasina jako osobę odpowiedzialną za rozpad porozumienia i potencjalną wygraną Donalda Tuska w przyszłych wyborach.

Według Müllera obecność Sasina uniemożliwiła Mateuszowi Morawieckiemu i Jarosławowi Kaczyńskiemu osiągnięcie porozumienia podczas rozmowy.

Müller skrytykował także działania Patryka Jakiego i Jacka Kurskiego oraz odmówił podpisania lojalności wobec ograniczania partii na wybory.

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- Być może to ambicja Jacka Sasina doprowadza do rozpadu PiS - stwierdził Piotr Müller. Według niego do porozumienia między Mateuszem Morawieckim a Jarosławem Kaczyńskim nie doszło w związku z udziałem Sasina w rozmowie byłego premiera z prezesem PiS.

- Powiedziałbym nawet, że on jest grabarzem porozumienia, grabarzem tego, co mogło być dobrego - dodał.

- Dosyć nietypową sytuacją jest, gdy ktoś się umawiał na rozmowę w cztery oczy, a nagle przychodzi taki niespodziewany gość w postaci Jacka Sasina. Gdyby nie Jacek Sasin, to ta rozmowa mogłaby wyglądać inaczej. Myślę, że mogłoby dojść do porozumienia - powiedział w TVN24.

W sieci Jacek Sasin reagował na doniesienia o jego obecności na spotkaniu i zaznaczał, że zjawił się tam, bo został zaproszony przez Kaczyńskiego.

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Piotr Müller skrytykował również działania Patryka Jakiego i Jacka Kurskiego. - Ja w przeciwieństwie do Jacka Kurskiego czy Patryka Jakiego nigdy nie opuszczałem Prawa i Sprawiedliwości, zawsze byłem lojalny wobec Prawa i Sprawiedliwości. Nawet w sytuacjach, gdy czasami się nie zgadzałem z niektórymi bardzo trudnymi decyzjami - powiedział.

- Jest dla mnie przykre, jeżeli ta grupa intrygantów przekonała prezesa mojej partii politycznej, wobec którego byliśmy lojalni tyle lat i jesteśmy nadal lojalni, do podejmowania decyzji o tym, żeby rozwalić największą partię opozycyjną - dodał.

W nocy z czwartku na piątek Müller w mediach społecznościowych informował, że "nie odchodzi z PiS". "Natomiast nie dam się zmusić do podpisywania lojalek, które dotyczą zamykania się naszej partii na wyborców" - stwierdził.

O północy upłynęło ultimatum, jakie władze Prawa i Sprawiedliwości postawiły przed politykami swojej partii. Przewidywało ono, że muszą oni zrezygnować z działalności we wszystkich stowarzyszeniach politycznych, przede wszystkim w stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. W innym wypadku zostaną usunięci z partii. Mimo to wielu polityków nie zdecydowało się na podpisanie takiej deklaracji, co może oznaczać rozpad PiS.

O godz. 12:00 ma odbyć się konferencja prasowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.





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