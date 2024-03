Sondaż. PiS z dużą stratą, KO bryluje

Najnowszy sondaż. Konfederacja i lewica w górę

Czwarte miejsce w sondażu Opinii 24 zajmuje Konfederacja z wynikiem 10,1 proc. To wzrost w stosunku do lutego, gdy ugrupowanie miało 9,1 proc. Lepszy wynik osiągnęła też Lewica i obecnie to 9,3 proc. W poprzednim miesiącu to 8,7.