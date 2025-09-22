W skrócie Jarosław Kaczyński publicznie dystansuje się od koalicji PiS z Konfederacją i określa Sławomira Mentzena jako przeciwnika.

W PiS narasta strategia polegająca na podkreślaniu różnic programowych z Konfederacją oraz dzieleniu jej na frakcje Bosaka i Mentzena.

Konfederacja wykorzystuje ataki ze strony PiS jako sposób na zwiększenie własnej wiarygodności i zbudowanie pozycji trzeciej siły.

- W jednym Kaczyński ma rację, rzeczywiście jesteśmy po przeciwnych stronach barykady - stwierdził niedawno Sławomir Mentzen w odpowiedzi na kolejne oświadczenie prezesa Prawa i Sprawiedliwości, który powiedział, że "z takim Sławomirem Mentzenem to żadnej koalicji być nie może", bo jak argumentował "w koalicji musi być jednak jakiś element wspólny".

Wymiana uszczypliwości między liderami ugrupowań opozycyjnych powoli wchodzi na stałe do politycznej rzeczywistości. Prezes PiS Jarosław Kaczyński, który odwiedza kolejne powiaty, w każdym swoim przemówieniu odnosi się do Konfederacji i Mentzena, wywołując niemal z automatu reakcję tego ostatniego. Przekaz Kaczyńskiego sprowadza się do stwierdzenia, że między PiS a Konfederacją jest programowa przepaść, zbyt wiele różnic, aby można nad tym było przejść do porządku dziennego. Dlatego też, tłumaczy prezes, zakładanie koalicji z Konfederacją jako czegoś oczywistego i naturalnego jest błędem.

Niedawno Kaczyński użył w kontekście Mentzena określenia "przeciwnik". Politycy PiS, którzy dobrze znają i często rozmawiają z Kaczyńskim przyznają, że zrobił to celowo, bo naprawdę uważa Konfederację, a zwłaszcza samego Mentzena za przeciwnika.

Kaczyński atakuje Mentzena. Ma w tym swój cel

- On uważa, że Mentzen traktuje politykę jak wygłupy. Ma go za niepoważnego i nieprzewidywalnego i w tym sensie niebezpiecznego - uściśla jeden z naszych rozmówców z PiS.

Sławomir Mentzen, Karol Nawrocki, Krzysztof Bosak Zbyszek Kaczmarek / Forum Agencja FORUM

Jednak poza emocjami czy ogólną oceną Jarosław Kaczyński kieruje się także polityczną kalkulacją. Bo Konfederacja nie zbiera wyłącznie głosów wyborców, którzy są na prawo od PiS albo tych wolnorynkowych, którzy na PiS i tak nie głosują. Wyborcy Konfederacji to rozczarowani wyborcy PiS, a także tzw. wyborcy protestu, których PiS chętnie widziałby u siebie.

- Prezes zdaje sobie sprawę, że Konfederacja łowi zarówno wśród wyborców PiS jak i potencjalnych wyborców PiS, więc to, co mówi ma zaimpregnować naszych wyborców na ukąszenie Mentzenowskie i zniechęcić do niego tych, co się wahają - mówi jeden z naszych rozmówców. - U nas jest przekonanie, poparte badaniami, że wyborcy PiS rozważają głosowanie na Konfederację ze względu na wartości narodowe, suwerennościowe, a nie ze względu na to, co mówi Mentzen w sprawach gospodarki. Wręcz przeciwnie, jego poglądy wolnorynkowe mają się nijak do poglądów wyborców PiS w tej materii. I to jest nasza szansa - dodaje.

PiS chce zrobić z Mentzena "małego Balcerowicza"

Ta szansa, o której mówią posłowie PiS, to podkreślanie, do czego doprowadziłaby realizacja postulatów Sławomira Mentzena.

- Musimy pokazać ludziom, że Mentzen to "mały Balcerowicz". Pod tym względem świetną robotę wykonał Mateusz w debacie, konfrontując jego hasła z faktami, danymi i liczbami - wylicza polityk PiS.

Prezes choć początkowo sceptyczny wobec udziału polityków PiS w "piwie z Mentzenem" ostatecznie zgodził się na udział byłego premiera i finalnie był bardzo zadowolony z tego, jak wypadł.

Prezes PiS uznał po tym, że to najlepszy sposób na Mentzena - uderzanie w niego programem i kwestiami merytorycznymi, aby pokazać, że lider Nowej Nadziei to "chłopiec w krótkich spodenkach", któremu daleko do poważnych polityków, a jego ultraliberalne pomysły na Polskę to przepis na katastrofę. Można więc się spodziewać, że w przygotowywanym właśnie programie PiS, który zostanie zaprezentowany jesienią, znajdzie się sporo pomysłów na kontrze do Konfederacji.

Co więcej, w PiS panuje przeświadczenie, że w Konfederacji żywe są napięcia miedzy narodowcami a mentzenowcami, co może być szansą dla partii Kaczyńskiego. PiS odnotowuje wszystkie różnice zdań między Bosakiem a Mentzenem, a także fakt, że to Bosak ma dziś lepsze relacje z prezydentem Karolem Nawrockim. Znają się od lat, a jeden z przedstawicieli Ruchu Narodowego Piotr Głowacki został ostatnio etatowym doradcą prezydenta.

PiS coraz wyraźniej gra więc na uwypuklanie różnic między "poważnym Krzysztofem Bosakiem", z którym można się dogadać i "niepoważnym Sławomirem Mentzenem", który nie wyklucza koalicji z Donaldem Tuskiem.

Wszyscy nasi rozmówcy z PiS zwracają uwagę, że Kaczyński, atakując Konfederację, zawsze podkreśla, że chodzi o Konfederację Sławomira Mentzena. - Oczywiście, że nie ma tu przypadku - śmieje się jeden z polityków, gdy go o to pytamy. - Prezes uważa, że z Bosakiem dałoby się dogadać, a Mentzen jest nieprzewidywalny. Poza tym serio prezes wierzy, że Mentzen mógłby wejść w koalicję z Tuskiem, co w jego oczach jest dyskwalifikujące - wyjaśnia.

Konfederacja "łagodnie uśmiechnięta"

A jak na to wszystko patrzą politycy Konfederacji?

- Patrzymy łagodnie uśmiechnięci - odpowiada żartem jeden z ważniejszych polityków tej partii. - Każdy atak prezesa PiS na Sławka uwiarygadnia nas jako jedyną alternatywę dla duopolu, więc czego chcieć więcej. Kaczyński kompletnie nie rozumie naszego elektoratu, który tak samo nie cierpi PiS jak i Tuska - dodaje już na poważnie.

Inni politycy, z którymi rozmawiamy, są zgodni: Kaczyński po wyborach prezydenckich rozpoczął wojnę z Konfederacją, aby przeciąć wszelkie przepływy wyborców. - I nie tylko wyborców, bo prezes panicznie obawia się przepływu swoich posłów i działaczy, dlatego zakazał spotykania się w ramach "piwa z Mentzenem", ale politycy PiS mają też zakaz biesiadowania i nieformalnych rozmów z nami - zdradza nam jeden z polityków Konfederacji.

Nasi rozmówcy przytaczają zabawne scenki z niedawnego Forum Ekonomicznego w Karpaczu, gdy chcąc porozmawiać z posłami PiS, ci ostatni prosili ich o to, by "nie robić tego na widoku".

Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak Zbyszek Kaczmarek / Forum Agencja FORUM

Paradoks polega na tym, że tak, jak Kaczyński obawia się koalicji z Konfederacją, tak samo obawia się jej Sławomir Mentzen.

Lider Nowej Nadziei, jak mówią jego bliscy współpracownicy, bardzo ceni Jarosława Kaczyńskiego jako polityka skutecznego, więc wnikliwie przestudiował jego metody działania. - Podziela pogląd Kaczyńskiego, że w polskim ustroju nie da się prowadzić efektywnych rządów koalicyjnych, zwłaszcza z perspektywy mniejszego koalicjanta - wyjaśnia nam jeden z współpracowników Mentzena. - Trudno mieć do Sławka pretensje, że wyciąga wnioski z historii Samoobrony, LPR czy partii Gowina. Nikt, kto wchodził w koalicję z PiS, nie wyszedł na tym dobrze - dodaje.

Dlatego coraz częściej spekuluje się, że Mentzen gra o taki wynik Konfederacji, który sprawiłby, że bez niej ani Tusk ani Kaczyński nie mógłby stworzyć rządu. Wtedy, jak można usłyszeć, Mentzen mógłby położyć na stole funkcję premiera dla siebie. Bo, w jego ocenie, tylko to daje mu gwarancję, że nie będzie przystawką.

Sęk w tym, że ani w PiS, ani w KO o takim scenariuszu nie chcą na razie słyszeć. Politycy obu największych partii mówią podobnie: niech Mentzen najpierw dowiezie wynik Konfederacji, bo do wyborów jeszcze daleko, a od kampanii prezydenckiej blask Mentzena nieco przygasł.

PiS gra na podział w Konfederacji. "To zbyt czytelne"

Politycy Konfederacji są innego zdania. Twierdzą na przykład, że - wbrew powszechnej ocenie - debata Mentzena z Mateuszem Morawieckim była ich sukcesem.

- Dla nas lepiej, jeśli twarzą PiS jest Morawiecki niż np. Przemysław Czarnek, bo nasi wyborcy Morawieckiego nie znoszą. Im bardziej skleimy z nim PiS, tym lepiej dla nas. W tym sensie to starcie Sławka z Mateuszem, bez względu na to, kto jak wypadł, było dla nas korzystne - tłumaczą nam politycy Konfederacji.

Podczas rozmów z politykami tej partii, można także usłyszeć, że pomysł wbicia klina między Mentzena a Bosaka nie ma szans powodzenia. - Wiemy, że PiS od dawna rozprowadza informacje o jakichś podziałach wewnętrznych i rozłamach. Nic z tego - śmieje się jeden z naszych rozmówców. - Nawet jeśli między Mentzenem a Bosakiem nie ma wielkiej chemii, to jest silne przekonanie, że w ich interesie jest, by Konfederacja przetrwała w obecnym kształcie. To małżeństwo z rozsądku, a takie są najtrwalsze - usłyszeliśmy od jednego z polityków.

Inny dodaje: - Krzysztof Bosak jest od ponad dwudziestu lat w opozycji do Jarosława Kaczyńskiego na prawicy. Gdyby chciał z nim wchodzić w jakieś sojusze, zrobiłby to już dawno.

Politycy Konfederacji nie zostawiają też suchej nitki na scenariuszu, który w nieoficjalnych rozmowach kreślą politycy PiS, czyli sytuacji, w której Sławomir Mentzen przed wyborami w 2027 roku zechce wyciąć z list wyborczych polityków, związanych z Ruchem Narodowym. Zdaniem PiS, jeśli do tego dojdzie, Bosak i narodowcy mogą zagrozić wspólnym startem z… partią Grzegorza Brauna.

- To byłby czarny sen Mentzena, ale pokrzyżowałby plany i nam, bo zamiast silnej, trzeciej Konfederacji mielibyśmy dwie kilkuprocentowe partyjki. To byłaby szansa, ale dla Tuska - snuje nasz rozmówca z PiS.

Konfederaci, którym opowiadamy o tej wizji, wyśmiewają ją. - Krzysztof Bosak chce robić poważną politykę, a wie, że z Braunem nie będzie miał na to żadnych szans. Kolegom z PiS polecam kubeł zimnej wody - słyszymy od jednego z nich.

Ten sam rozmówca przypomina też, że od marca Nowa Nadzieja i Ruch Narodowy mają umowę, dotyczącą podziału miejsc na listach wyborczych między działaczy obu partii tak, by żadna nie była poszkodowana. Jak słyszymy wstępnie 21 "jedynek" ma przypaść Nowej Nadziei, a 19 narodowcom. Nie ma ustaleń personalnych, ale są ustalenia dotyczące poszczególnych okręgów.

- Wiemy, co chce zrobić Jarosław Kaczyński - podzielić nas na zasadzie" dobry Bosak i zły Mentzen, a następnie zepchnąć pod próg. To jest tak czytelne, że nikt się na to nie nabierze - podsumowuje nasz rozmówca.

Kamila Baranowska

