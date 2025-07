W kręgach rządowych pojawia się spór o tryb powołania nowego prezesa NIK oraz o to, czy kandydatura Haładyja była uzgadniana z koalicjantami.

Jak ujawnił we wtorek w Radiu Zet minister nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek , koalicja rządząca zamierza zaproponować na następcę Banasia dotychczasowego szefa Prokuratorii Generalnej Mariusza Haładyja .

- Obecnie, z punktu widzenia prawnego, trudno ją nazwać urzędem. Spodziewam się jednak, że po zmianie władzy będzie to przedmiotem odpowiednich działań . Zarówno sądowych, jak i pozasądowych po zmianie władzy - wyjaśnił.

W ocenie Kaczyńskiego w NIK "jest tyle różnego rodzaju nadużyć , naciągnięć wewnętrznych", a osoby tam pracujące nie mają odpowiednich kwalifikacji. Podkreślił, że wskazany przez jego ugrupowanie kandydat na prezesa NIK byłby w stanie "uruchomić tę instytucję" , by działała w ramach służby publicznej.

Podczas konferencji prezes PiS odniósł się także do kandydatury Mariusza Haładyja, zgłoszonej przez stronę rządową. - To jest niewątpliwie bardzo sprawny urzędnik, my tego nie kwestionujemy - przyznał.