- Szymon Hołownia do dziś nie rozumie, co się stało. Rafał Trzaskowski wykorzystał Hołownię, jego naiwność i to, że nie ma doświadczenia w wyborach - powiedział Marcin Mastalerek. Szef gabinetu prezydenta ocenił także szanse PiS na powrót do władzy, a także nie szczędził gorzkich słów Jackowi Kurskiemu.