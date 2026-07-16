PiS kontra Morawiecki. Nowy komunikat, "nie pomaga, a szkodzi"

W skrócie Rzecznik PiS poinformował, że członkowie partii muszą wybrać między pozostaniem w PiS a udziałem w stowarzyszeniu Rozwój Plus, ponieważ cele stowarzyszenia są sprzeczne z działalnością partii.

Władze PiS przyjęły uchwałę zakazującą członkom udziału w organizacjach o charakterze politycznym, a brak rezygnacji z takich stowarzyszeń skutkować może wykluczeniem z partii.

Jacek Sasin poinformował o zakończeniu działalności swojego stowarzyszenia, a Mateusz Morawiecki podkreślił, że Rozwój Plus ma być miejscem prezentowania rozwiązań i rozmów o przyszłości.

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"Decyzja co do zaangażowania członków PiS w stowarzyszenia zapadła. Albo chce się być w jednej organizacji, albo w drugiej" - poinformował w mediach społecznościowych Rafał Bochenek.

Według niego cele założonego przez Mateusza Morawieckiego stowarzyszenia "Rozwój Plus" są "polityczne i stoją w sprzeczności z działalnością PiS".

"Stowarzyszenie Rozwój Plus szkodzi jedności polskiej prawicy". Nowy komunikat Bochenka

"Co więcej, działalność stowarzyszenia prowadzi do rozbijania struktur partii, wykorzystywania zasobów PiS do budowania własnej organizacji oraz podsycania konfliktów" - podkreślił Bochenek.

Rzecznik PiS dodał, że "pomimo prób wmawiania, że jest inaczej, trzeba powiedzieć wprost, że stowarzyszenie 'Rozwój Plus' nie pomaga, a szkodzi jedności polskiej prawicy, a przez to także przyszłości naszej Ojczyzny".

Termin na podjęcie decyzji przez każdego parlamentarzystę upływa 23 lipca. "Każdy dokonuje wyboru samodzielnie, bez przymusu" - zapewnił Bochenek.

"Osobiste ambicje pojedynczych osób nie mogą stać na drodze do sukcesu całego środowiska polskich patriotów" - podkreślił.

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Decyzja władz PiS ws. stowarzyszeń

W środę kierownictwo PiS przyjęło uchwałę dotyczącą "zakazu działania oraz uczestnictwa członków partii Prawo i Sprawiedliwość w stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach o charakterze politycznym". Rzecznik PiS wyjaśniał, że ma to doprowadzić do "zachowania jedności ideowej, organizacyjnej, politycznej naszej organizacji".

- Członkowie Prawa i Sprawiedliwości nie powinni również uczestniczyć w pracach, spotkaniach, wydarzeniach lub projektach realizowanych przez takie organizacje, chyba że są to organizacje, które działają za zgodą władz partii. I zgodnie z decyzją kierownictwa, członkowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy należą do takich organizacji, powinni natychmiast powstrzymać się od działalności w tych organizacjach i wystąpić z tych organizacji w ciągu siedmiu dni - powiedział Rafał Bochenek.

Wyjaśnił, że w uchwale wskazano na stowarzyszenia "Rozwój Plus" oraz "Po pierwsze Polska". Pierwsze z nich zostało założone w kwietniu przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego, a drugie w czerwcu przez posła PiS Jacka Sasina.

Rzecznik PiS zaznaczył też, że jeśli ktoś nie zrezygnuje z działalności w takich stowarzyszeniach, "wówczas zostanie uruchomiona procedura wykluczenia z partii za pośrednictwem Komitetu Politycznego".

Jacek Sasin rezygnuje ze stowarzyszenia

Jeszcze tego samego dnia Jacek Sasin zadeklarował, że działalność utworzonego przez niego stowarzyszenia została zakończona.

Podkreślił, że najważniejszym zadaniem dla polityków PiS jest obecnie "odsunięcie od władzy tego fatalnego rządu, koalicji 13 grudnia, rządu Donalda Tuska".

Z kolei Morawiecki we wpisie na platformie X podkreślił, że "stowarzyszenie 'Rozwój Plus' stało się miejscem, w którym Polacy chcą rozmawiać o przyszłości, przedstawiać konkretne rozwiązania i docierać do ludzi, którzy dziś oczekują od polityki przede wszystkim rozwoju, bezpieczeństwa i ambitnej wizji państwa".

Zdaniem byłego premiera "Polacy oczekują dziś poważnych odpowiedzi na najważniejsze wyzwania: demografię, zapaść finansów publicznych, bezpieczeństwo, mieszkania, ceny energii, przyszłość polskiej gospodarki i miejsce Polski w świecie". "Nie potrzebują kolejnych płytkich hasełek, jałowych sporów i polityki opartej wyłącznie na wzajemnym okładaniu się".

"Mamy unikalną szansę zbudowania Wielkiej Polski, o jakiej marzyły pokolenia. Nie możemy stracić z oczu tego celu, tonąc w bagnie konfliktów. Taki jest i pozostanie cel działań stowarzyszenia Rozwój Plus" - podsumował.





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