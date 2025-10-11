W skrócie Demonstracja PiS przeciwko migracji nie wywołuje oczekiwanego entuzjazmu wśród posłów, którzy narzekają na nietrafiony termin i spadek emocji wokół tematu.

Jarosław Kaczyński jest przekonany o konieczności protestu, również z powodu konkurencji ze strony Konfederacji oraz chęci przeciwdziałania ich narracji.

Oprócz tematu migracji PiS rozszerza protest na kwestie umowy Mercosur oraz praworządności, czyniąc manifestację wydarzeniem antyrządowym.

Po raz pierwszy temat dużej, jesiennej manifestacji przeciwko migracji pojawił się w PiS pod koniec lipca. To wtedy Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej wezwał "wszystkie siły patriotyczne do tego, żeby w tym uczestniczyły".

- To manifestacja przeciwko nielegalnej imigracji, przeciwko paktowi migracyjnemu, przeciwko tym wszystkim działaniom, które mają przynieść Polsce nieszczęście i to ciężkie nieszczęście - oświadczył prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Demonstracja PiS przeciwko migracji. Brak entuzjazmu w partii?

Tyle tylko, że wówczas Polska żyła tym, co się dzieje na zachodniej granicy, gdzie patrole, tropiące nielegalnych migrantów, przekraczających granicę od strony Niemiec organizował Robert Bąkiewicz, a temat nielegalnej migracji był jednym z najczęściej przewijających się w mediach i debacie publicznej. Dlatego sobotnia demonstracja nie budzi entuzjazmu wśród części posłów PiS.

- Wtedy były inne emocje, dzisiaj są inne. Nie ma sensu zapowiadać manifestacji na za dwa miesiące, gdy coś się dzieje tu i teraz. Są w PiS ludzie, którzy tego nie rozumieją i wydaje im się, że politykę robi się dziś tak jak w latach 90. - narzeka jeden z posłów.

Gdy jednak pytamy, czy na manifestację przyjdzie, odpowiada, że pewnie tak. Prezes oczekuje obecności, więc posłowie muszą się pokazać, a liderzy regionów zorganizować autokary z działaczami i sympatykami.

- Zainteresowanie jest średnie. Pamiętam, że jak organizowaliśmy wyjazd na Marsz Patriotów przed drugą turą wyborów prezydenckich, to chętnych było więcej niż miejsc - opowiada inny z posłów.

Czy zatem manifestacja, zamiast pokazem siły może okazać się klapą? - Nie, klapy na pewno nie będzie. Duże partie jak coś organizują, to nigdy nie ma klapy, bo potrafią to robić. Po prostu nie będzie tak spektakularnie, jak mogłoby być - wyjaśnia jeden z naszych rozmówców.

Demonstracja PiS przeciw migracji. W tle Konfederacja

Manifestacja PiS odbędzie się na Placu Zamkowym w Warszawie. Rozpocznie się o godzinie 14. W ostatnich dniach PiS próbował rozszerzyć nieco zakres tematów, przeciwko którym chce protestować.

Obok sprzeciwu wobec migracji, pojawił się więc sprzeciw wobec umowy Mercosur, a także temat praworządności. Z ostatnich wypowiedzi polityków PiS wynika, że ma to być po prostu manifestacja antyrządowa.

"Ten rząd szkodzi Polsce każdego dnia! Pakt migracyjny to realne niebezpieczeństwo, umowa z krajami Mercosur to zniszczenie rolnictwa, a ręczne sterowanie składami sędziowskimi przez polityków obecnej koalicji to bezkarność dla swoich i represje wobec opozycji. Na każdym kroku w Polsce szerzy się ZŁO. Zatrzymajmy ich! Spotkajmy się na proteście w najbliższą sobotę, 11 października, na Placu Zamkowym w Warszawie. Protest przeciwko działaniom koalicji 13 grudnia!" - napisał kilka dni temu Jarosław Kaczyński na platformie X.

Kiedy dopytujemy w PiS, jaki konkretnie cel przyświecał prezesowi partii, gdy zapowiadał ten marsz pod koniec lipca, odpowiedź jest jednoznaczna: chodziło o to, by nie oddać jesienią pola Konfederacji. A sprawa migracji jest dla PiS tematem trudnym.

- Nie mogliśmy pozwolić, aby to Konfederacja wiodła prym w tym temacie i przyklejała nam gębę, że to my sprowadzaliśmy migrantów, bo przecież taka szła wtedy narracja. Musieliśmy być ofensywni w obiektywnie trudnym dla nas temacie, stąd pomysł tego protestu - tłumaczy jeden z polityków, bliski Nowogrodzkiej. A dlaczego październik? - Kto robi manifestację w wakacje i to tuż po wygranych wyborach? Wiadomo było, że polityka zacznie się jesienią - odpowiada nasz rozmówca.

Manifestacja i program. Jak PiS szykuje się do wyborów

Pilnowanie tematów, na których mogłaby się zbudować Konfederacja to tylko jeden z celów planowanego protestu. Inne dotyczą politycznej codzienności - przećwiczenia sprawności organizacyjnej i mobilizacji zarówno działaczy, jak i sympatyków.

Jak tłumaczy nam jeden z polityków, prezes dba o dwie nogi, na których stoi PiS. Pierwsza ma charakter ludowo-społeczny i w to wpisuje się sobotni demonstracja. Druga ma charakter merytoryczno-ekspercki i tę PiS zamierza realizować pod koniec października szeroką konwencją programową. Prezes zaplanował oba te wydarzenia niemal równolegle, w odstępie dwóch tygodni. O konwencji programowej PiS przeczytasz tutaj.

W nagłośnieniu demonstracji PiS i przypomnieniu tematu migracji ważną rolę odegrał prezydent Karol Nawrocki i jego list skierowany do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen.

Prezydent, podkreślając fakt przyjęcia przez Polskę uchodźców z Ukrainy po ataku Rosji, a także roli, jaką Polska odgrywa zabezpieczaniu wschodniej granicy Unii Europejskiej, oświadczył, że "Polska nie zgodzi się na jakiekolwiek działania instytucji europejskich, które zmierzałyby do rozlokowywania w Polsce nielegalnych migrantów". Wyraził nadzieję, że przewodnicząca komisji uwzględni ten fakt w swoich działaniach.

Kamila Baranowska

