Koalicja Obywatelska na czele, PiS ze spadkiem. Najnowszy sondaż partyjny

Koalicja Obywatelska osiągnęła największe poparcie wśród osób, które wzięły udział w badaniu. Zagłosowałoby na nią 26,1 proc. ankietowanych. CBOS zauważa, że wrzesień jest drugim miesiącem, w którym obserwowane jest zatrzymanie tendencji spadkowej poparcia dla tej partii, które widoczne było od maja do lipca.

"Trudno jednak mówić o poprawie notować KO, bowiem poparcie dla niej wzrasta tylko minimalnie" - podkreśliła pracownia. Wynik uzyskany przez partię Donalda Tuska jest wyższy o 0,3 pkt. proc. od sierpniowego badania.

Prawo i Sprawiedliwość uzyskało poparcie 15 proc. badanych (spadek o 1,5 pkt proc. w porównaniu z sierpniem). CBOS zaznacza, że to najniższe poparcie dla PiS od wyborów parlamentarnych w 2023 r.

Konfederacja może liczyć na 14,8 proc. respondentów (wzrost o 1,8 pkt proc. w porównaniu z sierpniowym badaniem), natomiast na Konfederację Korony Polskiej zagłosowałoby 7,8 proc. badanych. Jest to wzrost o 0,4 pkt proc. od ostatniego badania.

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Próg wyborczy pięciu proc. przekroczyły jeszcze dwa ugrupowania: Razem, na którą zagłosowałoby 6,1 proc. ankietowanych (wzrost o 1,7 pkt proc.) oraz Nowa Lewica, której poparcie w badaniu wyniosło 5,9 proc. (2,1 pkt proc.)

Poniżej progu wyborczego znalazł się Rozwój Plus - ugrupowanie b. premiera Mateusza Morawieckiego. We wrześniu poparcie dla Rozwoju Plus zadeklarowało 3,7 proc. respondentów, o 0,1 pkt proc. mniej, niż w sierpniu.

Kolejne miejsca zajęły: PSL - 2,5 proc. poparcia (wzrost o 0,1 pkt proc.); Polska 2050 RP - 0,8 proc. (spadek o 2,6 pkt proc.) oraz Unia Centrum z 0,1 proc. (spadek o 0,1 pkt proc.). Inne partie wskazało 0,7 proc. badanych deklarujących udział w wyborach.

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Niezdecydowanych wyborców jest 14,3 proc. To 1,6 pkt proc. mniej, niż w sierpniu. Udzielenia odpowiedzi odmówiło natomiast 2,2 proc. respondentów (mniej o 0,3 pkt proc.). Udział w wyborach parlamentarnych zadeklarowało ponadto 73,9 proc. respondentów - o 0,1 punktu proc. mniej niż w badaniu sierpniowym.

Sondaż został zrealizowany w dniach 7-9 września b.r. metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI - 80 proc.) i wywiadów internetowych (CAWI - 20 proc.) na próbie 1001 dorosłych mieszkańców Polski. Do danych dotyczących udziału w wyborach i preferencji partyjnych zastosowano wagę wyborczą.



